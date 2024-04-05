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  • Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)

Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)

Сегодня 18:44
просмотров

В окрестностях Днепра загорелся масштабный пожар.

Новости Днепра про Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)

В Днепровском районе спасатели ликвидируют масштабный пожар в экосистеме, сообщили в ГСЧС.

В четверг, 5 апреля, в селе Александровка Слобожанской поселковой территориальной громады Днепровского района загорелся сухостой.

Приехав на место пожара спасатели выяснили, что на открытой территории горит сухая растительность на площади 2 га.

Возгорание локализовано, но ликвидация пожара длится уже несколько часов. Погибших и травмированных нет.

Тушат масштабный пожар, дым от которого виден со всех уголков Днепра, 11 пожарных.

Новости Днепра про Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)

Новости Днепра про Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)

Масштабы пожара хорошо видны на камерах Ситуационного центра Днепра. Черный дым виднеется с обоих берегов города.

Новости Днепра про Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)

Спасатели также опубликовали видео с места происшествия.

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Новости Днепра про Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)Українська Новости Днепра про Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)Русский

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