Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)

Масштабы пожара хорошо видны на камерах Ситуационного центра Днепра. Черный дым виднеется с обоих берегов города.

Тушат масштабный пожар, дым от которого виден со всех уголков Днепра, 11 пожарных.

Возгорание локализовано, но ликвидация пожара длится уже несколько часов. Погибших и травмированных нет.

Приехав на место пожара спасатели выяснили, что на открытой территории горит сухая растительность на площади 2 га.

В Днепровском районе спасатели ликвидируют масштабный пожар в экосистеме, сообщили в ГСЧС.

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