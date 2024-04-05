Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)

В Днепровском районе спасатели ликвидируют масштабный пожар в экосистеме, сообщили в ГСЧС.
В четверг, 5 апреля, в селе Александровка Слобожанской поселковой территориальной громады Днепровского района загорелся сухостой.
Приехав на место пожара спасатели выяснили, что на открытой территории горит сухая растительность на площади 2 га.
Возгорание локализовано, но ликвидация пожара длится уже несколько часов. Погибших и травмированных нет.
Тушат масштабный пожар, дым от которого виден со всех уголков Днепра, 11 пожарных.
Масштабы пожара хорошо видны на камерах Ситуационного центра Днепра. Черный дым виднеется с обоих берегов города.
Спасатели также опубликовали видео с места происшествия.
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