«Черные археологи» повандалили национальную достопримечательность на Днепропетровщине

Курган подвергся атаке "черных археологов"

В Никопольском районе Днепропетровской области неизвестные разрыли курган «Нечаева могила». Об этом сообщили в организации Украинской природоохранной группы, эксперты которой побывали на месте.

«Нечаева могила» — это памятник археологии национального значения, скифский курган IV века до нашей эры, находящийся вблизи села Лебединское Никопольского района Днепропетровской области.

Кроме этого, это мемориал жертвам Второй мировой войны. Перед ним есть обелиск с именами погибших.

«Черные копатели» на территории кургана обустроили лагерь возле мемориального комплекса, вырыли туалет, пленкой накрыли палатки.

Нечаева могила» — самый высокий сохранившийся курган в Украине. Мы должны вокруг него осторожно ходить, оберегать его. Это памятник археологии, оберегаемый законом. А здесь неизвестные люди роют. Ни полиция, ни терроборона этого не видят. А копают несколько месяцев, обустроили себе жилье прямо на мемориале войны. Поэтому мы решили поехать туда. Что мы увидели – курган копается. Черные археологи. То есть сверху – дыра, 2х2 метра и метров 10 вглубь. Почву они вывалили на поверхность кургана, то есть они копали, бросали его, и он скатился вниз. Верхушка и склоны кургана – это сорняки. Снизу еще остались степные виды растений: петушки, типчаки. Обычно, если курганы не трогать, то все они покрываются степью, в том числе и редкими видами. Поскольку огромное количество земли – десятки тонн – было выброшено сверху вниз, понятно, что степные виды под ней были уничтожены, – пишет Иван Мойсиенко, соучредитель Украинской природоохранной группы, на официальном сайте организации.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: