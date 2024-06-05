Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Черные археологи» повандалили национальную достопримечательность на Днепропетровщине

«Черные археологи» повандалили национальную достопримечательность на Днепропетровщине

Сегодня 18:33
просмотров

Курган подвергся атаке "черных археологов"

Новости Днепра про

В Никопольском районе Днепропетровской области неизвестные разрыли курган «Нечаева могила». Об этом сообщили в организации Украинской природоохранной группы, эксперты которой побывали на месте.

«Нечаева могила» — это памятник археологии национального значения, скифский курган IV века до нашей эры, находящийся вблизи села Лебединское Никопольского района Днепропетровской области.

Кроме этого, это мемориал жертвам Второй мировой войны. Перед ним есть обелиск с именами погибших.

«Черные копатели» на территории кургана обустроили лагерь возле мемориального комплекса, вырыли туалет, пленкой накрыли палатки.

Нечаева могила» — самый высокий сохранившийся курган в Украине. Мы должны вокруг него осторожно ходить, оберегать его. Это памятник археологии, оберегаемый законом. А здесь неизвестные люди роют. Ни полиция, ни терроборона этого не видят. А копают несколько месяцев, обустроили себе жилье прямо на мемориале войны. Поэтому мы решили поехать туда. Что мы увидели – курган копается. Черные археологи. То есть сверху – дыра, 2х2 метра и метров 10 вглубь. Почву они вывалили на поверхность кургана, то есть они копали, бросали его, и он скатился вниз. Верхушка и склоны кургана – это сорняки. Снизу еще остались степные виды растений: петушки, типчаки. Обычно, если курганы не трогать, то все они покрываются степью, в том числе и редкими видами. Поскольку огромное количество земли – десятки тонн – было выброшено сверху вниз, понятно, что степные виды под ней были уничтожены, – пишет Иван Мойсиенко, соучредитель Украинской природоохранной группы, на официальном сайте организации.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге можно арендовать «Арену» цирка
    Новости Днепра
    Сегодня 13:00
    В Кривом Роге можно арендовать «Арену» цирка

    В Кривом Роге можно арендовать помещение цирка.

    На Днепропетровщине несколько шахт были временно обесточены
    Новости Днепра
    Сегодня 12:02
    На Днепропетровщине несколько шахт были временно обесточены

    В Днепропетровской области несколько шахт были временно обесточены.

    На Криворожье из-за ракетной атаки пострадал 69-летний мужчина
    Новости Днепра
    Вчера 15:33
    На Криворожье из-за ракетной атаки пострадал 69-летний мужчина

    Дніпропетровщину повторно атакували ракетами.

    Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины
    Новости Днепра
    Вчера 13:24
    Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины

    Днепропетровская область завоевала ІІ место на чемпионате Украины по боксу…

    Последние новости

    Небо над Днепром во время непогоды затянуло «пушистыми» грозовыми облаками (ФОТО)
    Небо над Днепром во время непогоды затянуло «пушистыми» грозовыми облаками (ФОТО)

    Страшно красиво.

    Сегодня 21:23
    2
    просмотров
    Часть Днепропетровщины засыпало градом
    Часть Днепропетровщины засыпало градом

    На Днепропетровщине бушевала непогода.

    Сегодня 20:07
    1
    просмотров
    Как в Днепре будут выключать свет 6 июня
    Как в Днепре будут выключать свет 6 июня

    В Днепре 6 июня снова будут выключать свет.

    Сегодня 19:25
    6
    просмотров
    В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)
    В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)

    В Днепре продолжают отключать водоснабжение и водоотвод должникам.

    Сегодня 17:43
    7
    просмотров
    Где расположено «самое опасное» озеро на Днепропетровщине
    Где расположено «самое опасное» озеро на Днепропетровщине

    В Кривом Роге существует "самое опасное" озеро в целом районе, а может и в области.

    Сегодня 17:42
    1
    просмотров
    Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024
    Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024

    Все абитуриенты Днепра смогут начать регистрировать свои электронные кабинеты для поступления в вузы с 1 июля. Прием заявлений и документов начинается 19 июля и закончится 31 июля в 18:00.

    Сегодня 17:20
    2
    просмотров
    В центре Днепра вода отошла от берега на 5 м: в чем дело
    В центре Днепра вода отошла от берега на 5 м: в чем дело

    Сегодня на Набережной Днепра заметили значительное понижение уровня воды в реке.

    Сегодня 16:51
    8
    просмотров
    Сколько стоят арбузы в супермаркетах Днепра
    Сколько стоят арбузы в супермаркетах Днепра

    В Днепре уже можно найти арбузы в супермаркетах.

    Сегодня 16:43
    6
    просмотров
    Воспитателям в детсадах Днепра будут платить больше
    Воспитателям в детсадах Днепра будут платить больше

    В Днепре воспитатели дошкольных учебных заведений будут получать большую зарплату.

    Сегодня 16:13
    19
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина развращал 8-летнего ребенка через мессенджер
    На Днепропетровщине мужчина развращал 8-летнего ребенка через мессенджер

    На Днепропетровщине будут судить мужчину за развращение 8-летней девочки и распространение детской порнографии.

    Сегодня 15:54
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх