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  • Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Сегодня 13:14
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Сегодня год с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. За эти 365 дней страна пережила много тяжелых моментов, но также было много радости и побед. И украинцы были бы не украинцами, если бы не шутили даже во время войны. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых «памятных» мемов, которые были придуманы гражданами Украины за этот год войны.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

К огромному количеству фейков про Украину в прошлом году рф добавила еще один – про наличие боевых птиц, задача которых уничтожать оккупантов.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

В апреле был задержан Виктор Медведчук. Его жена Оксана Марченко сразу начала обращаться к президентам разных стран с просьбой повлиять на украинского гаранта и заставить Зеленского отпустить Медведчука.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Весной этого года во Львове побывала с визитом посол доброй воли ООН Анжелина Джоли. Она зашла в кафе, но сидящий за соседним столиком парень был так увлечен чем-то в телефоне, что не заметил актрису. Ситуация тут же превратилась в большое количество мемов.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Борис Джонсон – большой друг Украины, за последний год несколько раз приезжал на встречу к президенту Владимиру Зеленскому.  Этот мем появился после того, как в Киеве побывали канцлер Шольц, президент Макрон и Премьер-министр Драги, а на практически на следующий день в столицу приехал Джонсон.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Несмотря на регулярный запуск ракет оккупантами летающие «Кинжалы», «Искандеры» и прочие не смогли помешать украинцам высадить на огороде урожай.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Более 20 раз оккупанты ставили свою технику и размещали живую силу в аэропорту в Чернобаевке, что в Херсонской области. И все разы по ним прицельно били наши войска. Желание врага стоять исключительно в этом аэропорту и не менять место дислокации стало мемом.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

В начале августа Украине удалось нанести удар по аэродрому в Саках, что в Крыму, уничтожив порядка 10 самолетов.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Взрывы в Крыму произошли почти сразу после заявления путина о том, что «настоящую войну рф еще не начинала».

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

В сентябре ВСУ провели блестящую операцию и молниеносно освободили почти всю Харьковскую область.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Оккупанты видя наше наступление спешно ретировались, бросив всю свою технику.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

В сентябре стало известно, что в рф объявили мобилизацию и планируют призвать 300  тыс человек. Несмотря на такую неприятную новость украинцы все же отреагировали на нее с юмором.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

В октябре в Крыму был взрыв на Керческом мосту.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Рф неоднократно заявляла, что в Херсон она пришла «навсегда», но ВСУ доказали обратное.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Убегая из Херсона, оккупанты украли енота из зоопарка. Нелепость ситуации тут же стала мемом.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

В конце декабря отметка количества уничтоженной живой силы врага достигла отметки в 100 тыс человек. 

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

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В сети сразу же появилось много мемов с этой цифрой и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

Андрей Ермак в своем телеграмм-канале информируя о переговорах с иностранными партнерами, ситуации на поле боя, поставках оружия часто публикует одни смайлики, без текста, что также стало поводом для шуток.

Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

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Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в УкраинеУкраїнська Новости Днепра про Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в УкраинеРусский

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