Чернобаевка, енот из Херсона и мост в Крыму: подборка мемов от несломленных за 2022 год в Украине

К огромному количеству фейков про Украину в прошлом году рф добавила еще один – про наличие боевых птиц, задача которых уничтожать оккупантов.
В апреле был задержан Виктор Медведчук. Его жена Оксана Марченко сразу начала обращаться к президентам разных стран с просьбой повлиять на украинского гаранта и заставить Зеленского отпустить Медведчука.
Весной этого года во Львове побывала с визитом посол доброй воли ООН Анжелина Джоли. Она зашла в кафе, но сидящий за соседним столиком парень был так увлечен чем-то в телефоне, что не заметил актрису. Ситуация тут же превратилась в большое количество мемов.
Борис Джонсон – большой друг Украины, за последний год несколько раз приезжал на встречу к президенту Владимиру Зеленскому. Этот мем появился после того, как в Киеве побывали канцлер Шольц, президент Макрон и Премьер-министр Драги, а на практически на следующий день в столицу приехал Джонсон.
Несмотря на регулярный запуск ракет оккупантами летающие «Кинжалы», «Искандеры» и прочие не смогли помешать украинцам высадить на огороде урожай.
Более 20 раз оккупанты ставили свою технику и размещали живую силу в аэропорту в Чернобаевке, что в Херсонской области. И все разы по ним прицельно били наши войска. Желание врага стоять исключительно в этом аэропорту и не менять место дислокации стало мемом.
В начале августа Украине удалось нанести удар по аэродрому в Саках, что в Крыму, уничтожив порядка 10 самолетов.
Взрывы в Крыму произошли почти сразу после заявления путина о том, что «настоящую войну рф еще не начинала».
В сентябре ВСУ провели блестящую операцию и молниеносно освободили почти всю Харьковскую область.
Оккупанты видя наше наступление спешно ретировались, бросив всю свою технику.
В сентябре стало известно, что в рф объявили мобилизацию и планируют призвать 300 тыс человек. Несмотря на такую неприятную новость украинцы все же отреагировали на нее с юмором.
В октябре в Крыму был взрыв на Керческом мосту.
Рф неоднократно заявляла, что в Херсон она пришла «навсегда», но ВСУ доказали обратное.
Убегая из Херсона, оккупанты украли енота из зоопарка. Нелепость ситуации тут же стала мемом.
В конце декабря отметка количества уничтоженной живой силы врага достигла отметки в 100 тыс человек.
В сети сразу же появилось много мемов с этой цифрой и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Андрей Ермак в своем телеграмм-канале информируя о переговорах с иностранными партнерами, ситуации на поле боя, поставках оружия часто публикует одни смайлики, без текста, что также стало поводом для шуток.
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