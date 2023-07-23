Черно-белый Екатеринослав: в сети показали самое старое фото Днепра

Снимок нашел и обнародовал Александр Волок, который увлекается историей Днепра и собирает интересной факты о городе и его архивные кадры.
О том, что фото было сделано в 1840 году свидетельствует, в частности, соответствующая, хотя и едва заметная подпись на бумаге.
Напомним, город Екатеринослав основан на землях только что уничтоженной Запорожской Сечи в 1776 в низовьях р. Самары. Уже в 1787 перенесен на нынешнее место на Днепре, рядом с казацкой слободой Половицей (сейчас — центр города современного Днепра). Также на территории современного города в то время уже существовал ряд казацких поселений (городок Новые Кодаки и другие).
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