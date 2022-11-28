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  • «Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты»: Подоляк спрогнозировал, когда ВСУ освободят Крым

«Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты»: Подоляк спрогнозировал, когда ВСУ освободят Крым

Сегодня 15:36
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что через полгода временно оккупированный Крым уже будет освобожден.

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Свое мнение он высказал в эфире телемарафона, отметив, что через шесть месяцев россиян уже не будет на украинском полуострове.

Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место, гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже уедут все русские, которые украли наше с вами имущество, потому что суть «русского мира» – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить, – заявил Подоляк.

По его словам, развязанная рф война против Украины должна закончиться концом «русского мира»:

«Русский мир» в таком виде должен перестать существовать, и я надеюсь, что мы это обязательно сделаем. Это и есть правильная финализация этой войны – окончание концепции существования современного типа «русского мира».

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