«Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты»: Подоляк спрогнозировал, когда ВСУ освободят Крым

Свое мнение он высказал в эфире телемарафона, отметив, что через шесть месяцев россиян уже не будет на украинском полуострове.
Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место, гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже уедут все русские, которые украли наше с вами имущество, потому что суть «русского мира» – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить, – заявил Подоляк.
По его словам, развязанная рф война против Украины должна закончиться концом «русского мира»:
«Русский мир» в таком виде должен перестать существовать, и я надеюсь, что мы это обязательно сделаем. Это и есть правильная финализация этой войны – окончание концепции существования современного типа «русского мира».
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