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Через Днепр пустили дополнительный эвакопоезд во Львов

Сегодня 14:25
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Через Днепр будет ехать дополнительный эвакопоезд.

Новости Днепра про Через Днепр пустили дополнительный эвакопоезд во Львов

20 февраля из Покровска во Львов отправится дополнительный эвакуационный поезд. Он будет ехать через Днепр. Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Рейс 234/233 Покровск – Днепр – Львов отправится в 16:30. Впрочем, время отправки может измениться, об этом предупредили в ведомстве.

Актуальную информацию можно отследить на сайте «Укрзализныци» или обращайтесь в кассы на вокзалах. Напомним, ранее на вокзале Днепра появились поилки для животных. Кроме Днепра, их установят в 10 городах Украины. Поилка имеет вид большого резервуара с клапаном-краником, с помощью которого любой посетитель вокзала может долить воду в мисочки в случае необходимости.

Также на вокзале Днепра можно зарядить телефон.

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