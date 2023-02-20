Через Днепр пустили дополнительный эвакопоезд во Львов

20 февраля из Покровска во Львов отправится дополнительный эвакуационный поезд. Он будет ехать через Днепр. Об этом сообщили в «Укрзализныце».
Рейс 234/233 Покровск – Днепр – Львов отправится в 16:30. Впрочем, время отправки может измениться, об этом предупредили в ведомстве.
Актуальную информацию можно отследить на сайте «Укрзализныци» или обращайтесь в кассы на вокзалах. Напомним, ранее на вокзале Днепра появились поилки для животных. Кроме Днепра, их установят в 10 городах Украины. Поилка имеет вид большого резервуара с клапаном-краником, с помощью которого любой посетитель вокзала может долить воду в мисочки в случае необходимости.
Также на вокзале Днепра можно зарядить телефон.
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