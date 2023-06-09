Черепа валяются в грязи: на Никопольщине после обмеления водохранилища нашли руины старой церкви и кладбища

На Никопольщине, где отступила вода от берегов, открылось кладбище, усеянное черепами и скелетами. Местные сняли страшные кадры. Кладбище расположено у затопленной церкви, руины которой снова выглянули из-под воды.
Каховское водохранилище когда-то похоронило множество таких мест. В 1955-1958 годах здесь затопили более 212 000 га земли и отселили до 150 000 человек. Под водой исчезло около 100 населенных пунктов, где располагалось немало исторических памятников. Среди известных: столица хана Мамая – город Замык.
Затопило часть исторического заповедника «Великий Луг», днепровские плавные и плодородные земли. Старожилы говорят, что раньше здесь водилась куча зверей, птиц, а рыбу у реки ловили руками.
Сейчас вода отходит и теперь мы сможем увидеть, что было на этих землях, прежде чем их затопили. Некоторые находки действительно шокируют. В частности, возле села Покровское Никопольского района обнаружили руины старой церкви и кладбище. На видео, снятом местным жителем, можно увидеть могилы, где лежат человеческие останки. Автор видео отмечает, что на черепах даже сохранились украшения, с которыми умерших хоронили под землю.
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