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  • Черепа валяются в грязи: на Никопольщине после обмеления водохранилища нашли руины старой церкви и кладбища

Черепа валяются в грязи: на Никопольщине после обмеления водохранилища нашли руины старой церкви и кладбища

Сегодня 13:07
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Из-под воды "вынырнули" старые захоронения и постройки.

Новости Днепра про Черепа валяются в грязи: на Никопольщине после обмеления водохранилища нашли руины старой церкви и кладбища

На Никопольщине, где отступила вода от берегов, открылось кладбище, усеянное черепами и скелетами. Местные сняли страшные кадры. Кладбище расположено у затопленной церкви, руины которой снова выглянули из-под воды.

Каховское водохранилище когда-то похоронило множество таких мест. В 1955-1958 годах здесь затопили более 212 000 га земли и отселили до 150 000 человек. Под водой исчезло около 100 населенных пунктов, где располагалось немало исторических памятников. Среди известных: столица хана Мамая – город Замык.

Затопило часть исторического заповедника «Великий Луг», днепровские плавные и плодородные земли. Старожилы говорят, что раньше здесь водилась куча зверей, птиц, а рыбу у реки ловили руками.

Сейчас вода отходит и теперь мы сможем увидеть, что было на этих землях, прежде чем их затопили. Некоторые находки действительно шокируют. В частности, возле села Покровское Никопольского района обнаружили руины старой церкви и кладбище. На видео, снятом местным жителем, можно увидеть могилы, где лежат человеческие останки. Автор видео отмечает, что на черепах даже сохранились украшения, с которыми умерших хоронили под землю.

 
Село Покровское находится на берегу Каховского моря, которое стремительно мелеет.
 

Новости Днепра про Черепа валяются в грязи: на Никопольщине после обмеления водохранилища нашли руины старой церкви и кладбищаУкраїнська Новости Днепра про Черепа валяются в грязи: на Никопольщине после обмеления водохранилища нашли руины старой церкви и кладбищаРусский

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