Чего только не находят коммунальщики: во Франковске канализацию забило сардельками

Об этом сообщает КП «Франковскводоэкотехпром».
27 февраля жители дома по ул. Снежной-Кулибина, 14 пожаловались, что у них забита канализация. Во время работ коммунальщики обнаружили, что канализация была забита сардельками.
В КП пригрозили, что следующие подобные работы будут выполняться за счёт жителей дома, где люди будут умышленно засорять канализацию. А также напомнили, что канализация не мусоропровод и посоветовали отдавать еду бездомным животным.
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