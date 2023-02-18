ChatGPT теперь доступен в Украине: что это такое, как работает и действительно ли может «убить» ряд профессий

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
«Наконец нам удалось исправить несправедливость. Украину исключили из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали ее для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян. Спасибо компании OpenAI за правильное и вполне логичное решение. Страна, которая борется за свободу и прогресс, точно имеет право на доступ к революционным технологиям», — прокомментировал Федоров.
Что такое ChatGPT и как он работает?
ChatGpt — это чат-бот с искусственным интеллектом, который работает с текстом, программным кодом, формулами и числами. Он может сделать домашнюю работу ученикам, отвечать на сложные вопросы, формировать готовые статьи на заданную тематику и даже сдавать экзамены вместо студентов. Это своего рода виртуальный помощник, который сгенерирует все, что ему зададут.
Для использования ChatGpt нужно:
Действительно ли ChatGpt может лишить некоторых людей работы?
Появление программы обеспокоило многих людей, ведь искусственный интеллект, который самостоятельно генерирует четкие подробные тексты, программные коды и так далее, с легкостью может «убить» множество специальностей и «украсть» работу у журналистов, копирайтеров, СММщиков, операторов, коммуникационщиков и тому подобное.
Эксперты успокаивают. Утверждают, что полностью заменить человека ChatGpt не сможет, ведь для генерации правильного и хорошо сформулированного текста программа должна получить необходимые тезисы. То есть бот только выполняет команду, которую дает человек. Кроме того, боту все еще недоступны юмор и ирония, которые особенно актуальны в профессии копирайтера и СММщика.
Повлияет ли появление ChatGpt на рынок труда? Существуют разные мнения по этому поводу. Однако стоит помнить, что каждая технологическая революция сопровождалась не только потерей актуальности определенных профессий, но и появлением новых.
Люди боялись, что появление машин лишит их работы, затем появление компьютеров. Но все это лишь дало толчок к созданию новых специальностей и облегчению человеческой жизни и труда.
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