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  • Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре

Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре

Сегодня 17:28
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Помимо обычных и нужных всем вещей на барахолках в Интернете можно найти все, что угодно – от батареек до обогревателя и запчастей к чему угодно. Но есть на этих площадках новые и забавные товары, заставляющие сказать: «вау!». Журналисты dnepr.info решили узнать, что необычного продают на досках объявлений в Интернете.

Новости Днепра про Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре

Необычные часы из зерен кофе обойдутся в 55 тыс грн. Называются они «Вокруг света», сделаны вручную. На часах 13 циферблатов. Самый большой – показывает украинское время, остальные – время разных стран. Корпус часов выложен из кофе. Продавец сообщает, что на их отделку пошло 45 тыс кофейных зерен или 5 кг этого бодрящего напитка. Часы покрыты лаком. Вес изделия – 14 кг. Работают от двух батареек.

Новости Днепра про Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре

Купить картину из кожи можно за 1,9 тыс грн. На картине «изображены» цветы и установлены часы. Последние вполне обычные, а вот каждый листик и соцветие в цветах вырезаны из натуральной кожи.

Новости Днепра про Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре

Необычные цветочные вазоны, парящие в воздухе, продают по 1,7 тыс грн. Конструкция парит над подставкой с помощью магнита и адаптера питания, а еще вазон может вращаться.

Новости Днепра про Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре

Покрывало, светящееся в темноте, продают в Интернете за 250 грн. Точный механизм «работы» такого пледа не описан продавцом, известно, что, когда в комнате становится темно, на покрывале начинают светиться звезды и планеты. «Заряжают» покрывало посредством обычного света или солнца.

Новости Днепра про Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре

Щепотку порошка, который меняет цвет костра можно приобрести за 90 грн. 25 грамм химической смеси «перекрасят» огонь в зеленый, розовый, синий или голубой цвет. Главное условие – костер должен быть дровяным. Одной порции хватает на час горения.

Новости Днепра про Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре

 

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Новости Днепра про Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в ДнепреРусский

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