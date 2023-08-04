Часы на «стене» и «место королевы»: в Днепре бездомные обустроили элитный ночлег

В Днепре на 12 квартале бездомные обустроили элитный ночлег.

«Квартальные» бездомные обустроили свой личный жилой уголок под открытым небом. Точную локацию не разглашают, но жительница Днепра показала быт людей, вынужденно оставшихся без крова.

Судя по видео, опубликованному в сети, бездомные принесли в свой дом старую мебель, кресла и даже маленький портретик Иисуса, который прикрепили на заборе рядом с сушящимся бельем. Там же висят часы, которые по словам днепрянки, даже показывают точное время.

Жители ночлега нашли подушки и одеяла, которые аккуратно положили на спальных местах. На земле постелили ковер, чтобы добавить уют «дому». На табуретке возле кровати стоит бутылка с водой. Есть даже зеркало в полный рост.

«Изюминка» ночлега это табличка с надписью «место королевы», которую повесила одна из жительниц, чтобы никто не занял ее законное место.

Горожане отмечают, что бездомные здесь живут уже много лет. Днепряне утверждают, что пытались помочь этим людям, но те от помощи отказались.

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