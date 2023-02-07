Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Частично нет воды и тепла: какая ситуация в Днепре вечером 7 февраля

Сегодня 19:45
просмотров

В некоторых домах города из-за отключения электроэнергии нет воды и тепла

Новости Днепра про Частично нет воды и тепла: какая ситуация в Днепре вечером 7 февраля

В настоящее время из-за отключения электропитания остановлена повышающая насосная станция (ПНС), снижено давление в сети систем водоснабжения по адресам:

  • просп. Слобожанский, дом. 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, дом. 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, дом. 1-72;
  • ул. Батумская, дом. 8-64;
  • ул. Старочеватько, дом. 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, дом. 1-36,
  • ул. Яркая, дом. 1-41;
  • ул. Дебальцевская, дом. 21, 23, 28, 29,
  • ул. Осенняя, дом. 7-13.

Также обесточена ПНС по ул. Кожемяки, снижено давление в сети систем водоснабжения по адресам:

ул. Кожемяки, дом. 1, 3,5,7,9,11,17,19;
просп. Слобожанский, дом. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
ул. Дарницкая, д.4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Несмотря на то, что теплоснабжающие предприятия принадлежат к критической инфраструктуре по состоянию на 18:00 снова обесточены частными энергетическими компаниями.

В КП «Жилсервис Днепр» обесточены три котельных Центрального района. Без отопления 37 жилых домов, находящихся по:

  • пр. А. Поля,
  • ул. Полетаева,
  • ул. Новосельная.

В КП «Теплоэнерго» обесточены домовые котельные и теплораспределительные пункты (ТРП) по следующим адресам:

  • ул. Пастера, ул. В. Чапленко, пл. Мостовая, ул. Кн. Ольги;
  • пр. Д. Яворницкого;
  • ул. Грушевского, ул. Троицкая;
  • ул. Воскресенская, ул. Староказацкая, ул. Св. Храброго;
  • ул. Артековская;
  • ул. Сосновая, текущая;
  • ул. М. М. Шнеерсона, ул. В. Антоновича;
  • ул. Набережная Сичеславская;
  • ул. Чечеловская, К. Гордиенко;
  • пер. Ушинского, пр. А. Поля, ул. Фабра;
  • пр. И. Мазепы, В. Мерзленко, Новоорловская, Орловская, Талалихина;
  • ул. Вознесенская, С. Стрельцов;
  • ул. Тупиковая, Западная;

Подача тепла будет возобновлена после включения электричества.

Все районные и квартальные котельные КП «Теплоэнерго» в работе. Аварийные ситуации отсутствуют.

Напоминаем, информация об отключениях электропитания может быстро изменяться из-за сложного положения дел в энергетике и снижения температуры воздуха.

По состоянию на 18:00, все объекты КП «Комэнергосервис» в работе и стабильно обеспечивают отоплением своих абонентов.

По состоянию на 18:00 аварийно – восстановительные работы проводятся по ул. Казака Мамая, 33б, прекращено водоснабжение:

  • ул. Гладкова, дом. 16, 20, 22, 24,26;
  • ул. Казакевича, дом. 5, 6, 9;
  • ул. Казака Мамая, дом. 4 – 26.

Также продолжаются аварийно – восстановительные работы по ул. Кислородная, 4, прекращено водоснабжение по адресам:

  • просп. Слобожанский, дом. 98, 100;
  • ул. Магдалиновская, дом. 1-8;
  • ул. Запасная, дом. 1-12;
  • ул. Сагайдачного, дом. 1-7;
  • ул. Кислородная, дом. 2, 4, 6, 8.

Идут работы и на ул. Сормовская, 23, прекращено водоснабжение частного сектора АНД района.

Работы на ул. Сергей Ефремов, 1 завершен. Повреждение водопровода Д 200 мм было ликвидировано без отключения водоснабжения.

Работы на водоводе на ул. Яна Гуса, 36 по замене более 150 метров трубы на участке со сложными грунтами будут продлены завтра.

Старые ржавые металлические трубы уже демонтированы. Сегодня продолжаются работы по прокладке современных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм, которые более устойчивы к коррозии.

На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте, люди могут набрать воду для своих нужд.

К вечеру было обнаружено повреждение водопровода по ул. Фесенко, дом. 37, прекращено водоснабжение:

  • ул. Фесенко;
  • пер. Утренний.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.

О ремонтных работах на теплосетях. Бригада КП «Жилсервис Днепр» завершила аварийные работы по пр. Поля, 76а, теплоснабжение возобновлено.

Сейчас из-за порыва трубопровода перекрыто теплоснабжение по пр. А. Поля,121. Работы по устранению порыва запланированы на утро среды.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:

  • (095) 816-39-11
  • (093) 261-32-25
  • (063) 402-79-56
  • (063) 681-61-82
  • (068) 638-28-48

Читайте также:

Новости Днепра про Частично нет воды и тепла: какая ситуация в Днепре вечером 7 февраляУкраїнська Новости Днепра про Частично нет воды и тепла: какая ситуация в Днепре вечером 7 февраляРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сердце остановилось во время боя: погиб еще один Герой из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Сердце остановилось во время боя: погиб еще один Герой из Днепропетровщины

    Защитник из Кривого Рога Сергей Билаш умер в бою с…

    Разжигал котел бензином, а поджег себя: на Днепропетровщине погиб пенсионер
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Разжигал котел бензином, а поджег себя: на Днепропетровщине погиб пенсионер

    Трагедия случилась в селе Топчино Новомосковского района, на улице Пушкина.

    Трагедия на Победе: в Днепре 4-летняя девочка потеряла обоих родителей
    Новости Днепра
    Сегодня 18:00
    Трагедия на Победе: в Днепре 4-летняя девочка потеряла обоих родителей

    4-летняя девочка из Днепра потеряла обоих родителей во время ракетного…

    Паук-птицеед, амадина, пасека и щенок йорка: что жители Днепра хотят принять в дар
    Новости Днепра
    Сегодня 17:25
    Паук-птицеед, амадина, пасека и щенок йорка: что жители Днепра хотят принять в дар

    Из-за ситуации в стране многие жители Днепра уже покинули свои…

    Последние новости

    Сердце остановилось во время боя: погиб еще один Герой из Днепропетровщины
    Сердце остановилось во время боя: погиб еще один Герой из Днепропетровщины

    Защитник из Кривого Рога Сергей Билаш умер в бою с оккупантами. У бойца внезапно остановилось сердце.

    Сегодня 19:15
    0
    просмотров
    Разжигал котел бензином, а поджег себя: на Днепропетровщине погиб пенсионер
    Разжигал котел бензином, а поджег себя: на Днепропетровщине погиб пенсионер

    Трагедия случилась в селе Топчино Новомосковского района, на улице Пушкина.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Трагедия на Победе: в Днепре 4-летняя девочка потеряла обоих родителей
    Трагедия на Победе: в Днепре 4-летняя девочка потеряла обоих родителей

    4-летняя девочка из Днепра потеряла обоих родителей во время ракетного удара по дому на Победе.

    Сегодня 18:00
    просмотров
    Паук-птицеед, амадина, пасека и щенок йорка: что жители Днепра хотят принять в дар
    Паук-птицеед, амадина, пасека и щенок йорка: что жители Днепра хотят принять в дар

    Из-за ситуации в стране многие жители Днепра уже покинули свои дома, либо готовятся уехать. У многих из них есть животные или другие домашние питомцы, которые часто хозяева не хотят или не могут взять с собой. В Днепре готовы помочь людям…

    Сегодня 17:25
    просмотров
    В Укрэнерго назвали дату, когда в Днепре и области целый день не будут выключать свет
    В Укрэнерго назвали дату, когда в Днепре и области целый день не будут выключать свет

    В Днепре один день не будут выключать свет.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    Стало известно, кто возглавит Днепропетровскую ОВА
    Стало известно, кто возглавит Днепропетровскую ОВА

    Сегодня Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности трех руководителей областных военных администраций.

    Сегодня 16:29
    0
    просмотров
    Дитя Апокалипсиса: под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО)
    Дитя Апокалипсиса: под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО)

    В сирийском Алеппо из-под завалов вытащили ребенка, родившегося после землетрясения.

    Сегодня 16:07
    просмотров
    Ножом и молотком: в Кривом Роге мужчина пытался убить супругов
    Ножом и молотком: в Кривом Роге мужчина пытался убить супругов

    Пострадавшие с травмами были доставлены в городскую больницу.

    Сегодня 15:47
    0
    просмотров
    Модель из Кривого Рога отправится от Украины на престижный конкурс Miss Charm-2023: кто она
    Модель из Кривого Рога отправится от Украины на престижный конкурс Miss Charm-2023: кто она

    Модель из Кривого Рога, проигравшая корону "Мисс Украины Вселенная 2021" днепрянке Анне Неплях, поедет на конкурс Miss Charm-2023

    Сегодня 15:27
    просмотров
    История самого масштабного землетрясения в Днепре 1977 года: возможно ли повторение
    История самого масштабного землетрясения в Днепре 1977 года: возможно ли повторение

    Днепр и область не являются зонами сейсмической активности, но иногда землетрясения все же могут ощущаться и в нашем городе. Самое сильное было около 50 лет назад.  В 1977 году в Румынии произошло землетрясение в зоне Вранча, толчки ощутили и жители…

    Сегодня 15:10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх