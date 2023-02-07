Частично нет воды и тепла: какая ситуация в Днепре вечером 7 февраля

В настоящее время из-за отключения электропитания остановлена повышающая насосная станция (ПНС), снижено давление в сети систем водоснабжения по адресам:
Также обесточена ПНС по ул. Кожемяки, снижено давление в сети систем водоснабжения по адресам:
ул. Кожемяки, дом. 1, 3,5,7,9,11,17,19;
просп. Слобожанский, дом. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
ул. Дарницкая, д.4, 7, 9, 11.
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Несмотря на то, что теплоснабжающие предприятия принадлежат к критической инфраструктуре по состоянию на 18:00 снова обесточены частными энергетическими компаниями.
В КП «Жилсервис Днепр» обесточены три котельных Центрального района. Без отопления 37 жилых домов, находящихся по:
В КП «Теплоэнерго» обесточены домовые котельные и теплораспределительные пункты (ТРП) по следующим адресам:
Подача тепла будет возобновлена после включения электричества.
Все районные и квартальные котельные КП «Теплоэнерго» в работе. Аварийные ситуации отсутствуют.
Напоминаем, информация об отключениях электропитания может быстро изменяться из-за сложного положения дел в энергетике и снижения температуры воздуха.
По состоянию на 18:00, все объекты КП «Комэнергосервис» в работе и стабильно обеспечивают отоплением своих абонентов.
По состоянию на 18:00 аварийно – восстановительные работы проводятся по ул. Казака Мамая, 33б, прекращено водоснабжение:
Также продолжаются аварийно – восстановительные работы по ул. Кислородная, 4, прекращено водоснабжение по адресам:
Идут работы и на ул. Сормовская, 23, прекращено водоснабжение частного сектора АНД района.
Работы на ул. Сергей Ефремов, 1 завершен. Повреждение водопровода Д 200 мм было ликвидировано без отключения водоснабжения.
Работы на водоводе на ул. Яна Гуса, 36 по замене более 150 метров трубы на участке со сложными грунтами будут продлены завтра.
Старые ржавые металлические трубы уже демонтированы. Сегодня продолжаются работы по прокладке современных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм, которые более устойчивы к коррозии.
На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте, люди могут набрать воду для своих нужд.
К вечеру было обнаружено повреждение водопровода по ул. Фесенко, дом. 37, прекращено водоснабжение:
Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.
О ремонтных работах на теплосетях. Бригада КП «Жилсервис Днепр» завершила аварийные работы по пр. Поля, 76а, теплоснабжение возобновлено.
Сейчас из-за порыва трубопровода перекрыто теплоснабжение по пр. А. Поля,121. Работы по устранению порыва запланированы на утро среды.
По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:
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