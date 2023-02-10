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Частично нет света, воды и отопления: ситуация в Днепре на вечер 10 февраля

Сегодня 19:45
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В связи с отключениями электроэнергии в Днепре в некоторых домах вечером 10 февраля нет света и отопления.

Новости Днепра про Частично нет света, воды и отопления: ситуация в Днепре на вечер 10 февраля

Об этом сообщает горсовет.

Свет

В Днепре сегодня из-за угрозы удара по энергоструктуре частные энергоснабжающие компании применяли экстренные отключения света. Это был вынужденный шаг во избежание значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

После 15:00 экстренные отключения отменены, ДТЭК и ЦЭК вернулись к стабилизационным отключениям. Сейчас в Днепре применяются отключения потребителей и очереди согласно утвержденному графику.

С графиками почасовых отключений можно познакомиться на сайтах частных энергетических компаний по этим ссылкам:

— если вы абонент ДТЭК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

— если вы абонент ЦЭК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

В случае новой угрозы энергетической системе энергетики не исключают новых экстренных отключений.

Вода

По состоянию на 18:00 в связи с отключением электропитания ДТЭК остановлена повышающая насосная станция (ПНС), из-за чего пониженное давление в сети систем водоснабжения по адресам:

  • просп.Слобожанский, дом. 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, дом. 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, дом. 1-72;
  • ул. Батумская, дом. 8-64;
  • ул. Старочумацкая, дом. 1, 10, 11;
  • ул. Квиткы Цисык, дом. 1-36;
  • ул. Яркая, дом. 1-41;
  • ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29,
  • ул. Осенняя, дом. 7-13.

Также отключено электропитание ДТЭКом и остановлено ПНС по ул.Кожемяки, снижено давление в сети систем водоснабжения по адресам:

  • Кожемяки, 1, 3,5,7,9,11,17,19;
  • просп.Слобожанский, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
  • Дарницкая, д.4, 7, 9, 11.

Водоснабжение по указанным адресам будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Отопление

В КП «Теплоэнерго» по состоянию на 18:00 частными энергоснабжающими компаниями обесточены некоторые домовые котельные и теплораспределительные пункты (ТРП) по следующим адресам:

  • ул. Тупикова, Новоорловская, Западная, Сумская, пр. Металлургов;
  • ул. М. Грушевского, Троицкая;
  • ул. Вознесенская, С. Стрельцов;
  • ул. Орловская, аудиторная;
  • пр. И. Мазепы, ул. В. Мерзленко,
  • ул. Талалихина;
  • пер. Ушинского, пр. А. Поля, Л. Украинки, ул. Воскресенская, Фабра, пл. Мостовая, пр. Д.Яворницкого;
  • пр. С. Нигояна, ул. Чечеловская, К. Гордиенко, пров. Альпийская, ул. Р. Шухевича;
  • ул. Ивасюка, Артековская, бул. Бат. Днепр, ул. М. Шнеерсона, Антоновича;
  • ул. Дунаевского, Караваева;
  • ул. С.Хоброго;

В КП «Жилсервис Днепр» по состоянию на 18:00 частными энергетическими компаниями обесточены пять котельных Центрального района.

Без отопления 210 жилых домов, находящихся по:

  • пр. А. Поля,
  • ул. Полетаева,
  • ул. Новосильная,
  • пр. Б. Хмельницкого,
  • ул. Гавриленко,
  • ул. Нахимова,
  • ул. Филиппа Орлика,
  • ул. Стромцова ,
  • ул. Титова,
  • ул. Ушакова.

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Новости Днепра про Частично нет света, воды и отопления: ситуация в Днепре на вечер 10 февраляУкраїнська Новости Днепра про Частично нет света, воды и отопления: ситуация в Днепре на вечер 10 февраляРусский

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