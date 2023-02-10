Частично нет света, воды и отопления: ситуация в Днепре на вечер 10 февраля

Об этом сообщает горсовет.
В Днепре сегодня из-за угрозы удара по энергоструктуре частные энергоснабжающие компании применяли экстренные отключения света. Это был вынужденный шаг во избежание значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
После 15:00 экстренные отключения отменены, ДТЭК и ЦЭК вернулись к стабилизационным отключениям. Сейчас в Днепре применяются отключения потребителей и очереди согласно утвержденному графику.
С графиками почасовых отключений можно познакомиться на сайтах частных энергетических компаний по этим ссылкам:
— если вы абонент ДТЭК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
— если вы абонент ЦЭК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html
В случае новой угрозы энергетической системе энергетики не исключают новых экстренных отключений.
По состоянию на 18:00 в связи с отключением электропитания ДТЭК остановлена повышающая насосная станция (ПНС), из-за чего пониженное давление в сети систем водоснабжения по адресам:
Также отключено электропитание ДТЭКом и остановлено ПНС по ул.Кожемяки, снижено давление в сети систем водоснабжения по адресам:
Водоснабжение по указанным адресам будет восстановлено после подачи электроэнергии.
В КП «Теплоэнерго» по состоянию на 18:00 частными энергоснабжающими компаниями обесточены некоторые домовые котельные и теплораспределительные пункты (ТРП) по следующим адресам:
В КП «Жилсервис Днепр» по состоянию на 18:00 частными энергетическими компаниями обесточены пять котельных Центрального района.
Без отопления 210 жилых домов, находящихся по:
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