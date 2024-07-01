Часть левого берега Днепра в сутки останется без воды: какая причина

В Днепре жители левого берега снова временно будут без водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе Д=1000мм по ул. Солнечная Набережная с 00:30 до 22:00 02.07.2024 года будет временно ограничено водоснабжение потребителей расположенных по следующим адресам:

ул. Солнечная Набережная (от д. № 2 до д. №60),

ул. Любарского,

пров. Любарского,

ул. Прогрессивная,

ул. Елены Пчелки,

ул. Бердянская,

ул. Планетная,

ул. Балаклеевская,

ул. Каспийская,

ул. Стрелочная,

ул. Артельная,

ул. Короткая,

ул. Азовстали,

ул. Ольховского леса,

пр. Слобожанский (от д. № 2 до д. №18)

На прилегающих к ним улицах возможны понижение давления и перебои водоснабжения.

Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 3 июля.

Заметьте, что вода может исчезнуть уже с 18:00 понедельника, 1 июля, поэтому запасы нужно сделать как можно скорее.

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