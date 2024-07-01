Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Часть левого берега Днепра в сутки останется без воды: какая причина

Сегодня 11:37
просмотров

В Днепре жители левого берега снова временно будут без водоснабжения.

Новости Днепра про Часть левого берега Днепра в сутки останется без воды: какая причина

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе Д=1000мм по ул. Солнечная Набережная с 00:30 до 22:00 02.07.2024 года будет временно ограничено водоснабжение потребителей расположенных по следующим адресам:

  • ул. Солнечная Набережная (от д. № 2 до д. №60),
  • ул. Любарского,
  • пров. Любарского,
  • ул. Прогрессивная,
  • ул. Елены Пчелки,
  • ул. Бердянская,
  • ул. Планетная,
  • ул. Балаклеевская,
  • ул. Каспийская,
  • ул. Стрелочная,
  • ул. Артельная,
  • ул. Короткая,
  • ул. Азовстали,
  • ул. Ольховского леса,
  • пр. Слобожанский (от д. № 2 до д. №18)

На прилегающих к ним улицах возможны понижение давления и перебои водоснабжения.

Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 3 июля.

Заметьте, что вода может исчезнуть уже с 18:00 понедельника, 1 июля, поэтому запасы нужно сделать как можно скорее.

Читайте также:

Новости Днепра про Часть левого берега Днепра в сутки останется без воды: какая причинаУкраїнська Новости Днепра про Часть левого берега Днепра в сутки останется без воды: какая причинаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как изнутри выглядит супермаркет изуродованный во время ракетной атаки на Днепр 1 июля (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:05
    Как изнутри выглядит супермаркет изуродованный во время ракетной атаки на Днепр 1 июля (ФОТО)

    В Днепре во время ракетной атаки сильно разгромило супермаркет.

    Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы
    Новости Днепра
    Сегодня 11:50
    Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы

    Днепряне приняли участие в соревнованиях Кубка Европы по дзюдо и…

    В Днепре 2 июля изменится маршрут трамваев №1 и №5
    Новости Днепра
    Сегодня 11:15
    В Днепре 2 июля изменится маршрут трамваев №1 и №5

    Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по…

    «Наибольшие повреждения за время войны»: в Днепре из-за ракетного удара изуродованы школа и детсад
    Новости Днепра
    Сегодня 10:45
    «Наибольшие повреждения за время войны»: в Днепре из-за ракетного удара изуродованы школа и детсад

    Школа и детсад получили повреждения во время ночной атаки.

    Последние новости

    Как изнутри выглядит супермаркет изуродованный во время ракетной атаки на Днепр 1 июля (ФОТО)
    Как изнутри выглядит супермаркет изуродованный во время ракетной атаки на Днепр 1 июля (ФОТО)

    В Днепре во время ракетной атаки сильно разгромило супермаркет.

    Сегодня 12:05
    2
    просмотров
    Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы
    Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы

    Днепряне приняли участие в соревнованиях Кубка Европы по дзюдо и завоевали медали.

    Сегодня 11:50
    0
    просмотров
    В Днепре 2 июля изменится маршрут трамваев №1 и №5
    В Днепре 2 июля изменится маршрут трамваев №1 и №5

    Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по измененному маршруту.

    Сегодня 11:15
    3
    просмотров
    «Наибольшие повреждения за время войны»: в Днепре из-за ракетного удара изуродованы школа и детсад
    «Наибольшие повреждения за время войны»: в Днепре из-за ракетного удара изуродованы школа и детсад

    Школа и детсад получили повреждения во время ночной атаки.

    Сегодня 10:45
    2
    просмотров
    Пропала несколько дней назад: на Днепропетровщине разыскивают 88-летнюю женщину
    Пропала несколько дней назад: на Днепропетровщине разыскивают 88-летнюю женщину

    В Новомосковском районе разыскивают 88-летнюю Любовь Афанасьевну Рыбалку.

    Сегодня 10:42
    0
    просмотров
    В Днепре отменили график почасовых отключений, но не для всех
    В Днепре отменили график почасовых отключений, но не для всех

    Отменен график почасовых отключений для некоторых жителей Днепра.

    Сегодня 10:15
    3
    просмотров
    Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр
    Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

    В ОВАе показали последствия ночной ракетной атаки.

    Сегодня 10:10
    7
    просмотров
    Как работает общественный транспорт в Днепре 1 июля
    Как работает общественный транспорт в Днепре 1 июля

    В Днепре 1 июля общественный транспорт работает с изменениями.

    Сегодня 09:21
    2
    просмотров
    Некоторые улицы Днепра внезапно остались без света: в чем дело
    Некоторые улицы Днепра внезапно остались без света: в чем дело

    В Днепре ряд улиц внезапно остался без света.

    Сегодня 08:52
    3
    просмотров
    Поехал на пляж и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 17-летнего парня
    Поехал на пляж и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 17-летнего парня

    Полиция Каменского разыскивает несовершеннолетнего Артема Курилина.

    Сегодня 08:36
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх