Часть левого берега Днепра в сутки останется без воды: какая причина

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе Д=1000мм по ул. Солнечная Набережная с 00:30 до 22:00 02.07.2024 года будет временно ограничено водоснабжение потребителей расположенных по следующим адресам:
На прилегающих к ним улицах возможны понижение давления и перебои водоснабжения.
Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 3 июля.
Заметьте, что вода может исчезнуть уже с 18:00 понедельника, 1 июля, поэтому запасы нужно сделать как можно скорее.
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