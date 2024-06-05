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Часть Днепропетровщины засыпало градом

Сегодня 20:07
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На Днепропетровщине бушевала непогода.

Новости Днепра про Часть Днепропетровщины засыпало градом

В Днепропетровской области на среду, 5 июня, объявляли штормовое предупреждение. Если Днепр буря пока миновала, то в Новомосковском и Царичанском районе прошел огромный град.

Перед непогодой были видны темные тучи, а через 10 минут начался ливень с градом. У людей побило овощи, а двор засыпало льдом.

Новости Днепра про Часть Днепропетровщины засыпало градом

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