Часть Днепропетровщины засыпало градом

На Днепропетровщине бушевала непогода.

В Днепропетровской области на среду, 5 июня, объявляли штормовое предупреждение. Если Днепр буря пока миновала, то в Новомосковском и Царичанском районе прошел огромный град.

Перед непогодой были видны темные тучи, а через 10 минут начался ливень с градом. У людей побило овощи, а двор засыпало льдом.

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