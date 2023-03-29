Часть Днепра и пригорода остались без воды (АДРЕСА)

Пригород и часть Днепра остались без воды из-за проведения ремонтных работ.

По состоянию на 18.00 аварийная бригада КП «Днепрводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы по ул. Горьевская, 45. Временно без водоснабжения находятся жильцы домов по ул. Апостоловская, поселки Одинковка и Александровка.

Также продолжаются аварийные работы в поселке Каменка по улице Маяковского, 140. Из-за этого прекращено водоснабжение таких поселков Каменка, Ракшевка и Волосское.

Водоснабжение по указанным адресам возобновят до конца дня.

Водоснабжение в домах на этих улицах не прекращалось.

Из-за повреждения водопровода в поселке Таромское по улице Рожкова прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Рожкова, 82-146;

ул. Рыльского;

ул. Курека;

ул. Степная;

ул. Долинская;

ул. Ефрейтора Пирогова;

ул. Роблена;

ул. Волобуева;

ул. Олимпийская;

ул. Космическая;

пер. Робленый.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра, 30 марта.

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