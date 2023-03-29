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Часть Днепра и пригорода остались без воды (АДРЕСА)

Сегодня 19:45
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Пригород и часть Днепра остались без воды из-за проведения ремонтных работ.

Новости Днепра про Часть Днепра и пригорода остались без воды (АДРЕСА)

По состоянию на 18.00 аварийная бригада КП «Днепрводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы по ул. Горьевская, 45. Временно без водоснабжения находятся жильцы домов по ул. Апостоловская, поселки Одинковка и Александровка.

Также продолжаются аварийные работы в поселке Каменка по улице Маяковского, 140. Из-за этого прекращено водоснабжение таких поселков Каменка, Ракшевка и Волосское.

Водоснабжение по указанным адресам возобновят до конца дня.

Водоснабжение в домах на этих улицах не прекращалось.

Из-за повреждения водопровода в поселке Таромское по улице Рожкова прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Рожкова, 82-146;
ул. Рыльского;
ул. Курека;
ул. Степная;
ул. Долинская;
ул. Ефрейтора Пирогова;
ул. Роблена;
ул. Волобуева;
ул. Олимпийская;
ул. Космическая;
пер. Робленый.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра, 30 марта.

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