Чайник, полотенце и уксус: как погладить одежду, когда нет света

Аварийное отключение света в Днепре может повториться в любой день. Когда подают в дом электричество нужно переделать не одно дело и порой можно просто забыть о том, что нужно что-то гладить. А вспомнив об этом – обнаружить, что свет уже отключили. Как без утюга убрать складки и заломы на одежде – узнавали журналисты dnepr.info.

Чтобы одежда изначально меньше мялась, неважно есть возможность прогладить ее утюгом или нет, то перед тем, как вещать белье на балкон его нужно хорошенько встряхнуть. Таким образом все складки на ткани распрямятся. Вешать вещи на балконе нужно с максимальным простором, а не одну рядом с другой. Таким образом воздух будет максимально работать не только как «сушилка», но и как «утюг».

Когда футболка, свитер, платье или брюки висят на балконе – их нужно расправить внизу, чтобы между слоев ткани образовалась воздушная «прослойка», то есть чтобы, например, перед и зад футболки не «слипались» в одно целое. Так вещи высохнут быстрее и будут не такие мятые.

«Погладить» одежду можно с помощью влажного полотенца. Вернее двух. На одном, сухом, нужно разложить вещь, а вторым – влажным – накрыть и хорошенько его прижать в тех местах, где одежда наиболее мятая, стараясь таким образом ее разгладить. Метод наиболее подходит для трикотажных вещей.

А вот джинсы или спортивные брюки нужно свернуть в трубочку и поместить на час-два под матрас. Таким образом, большинство складок должно пропасть, но мы не проверяли.

Легкую примятость с одежды можно убрать, побрызгав на нее водой из пульверизатора. Перед проведением «процедуры» вещь нужно повесить на вешалку, выровнять, «обдать» водой, а после дать высохнуть.

Если нет света, но есть возможность закипятить чайник, то чтобы «прогладить» одежду можно использовать его пар. Пока чайник кипит одежду нужно держать в 30 см от струи пара. Но будьте осторожны, так как паром можно обжечь кожу рук или пальцы.

Если дома есть металлическая кастрюля – в ней можно сначала нагреть воду, а потом вылить ее, а саму кастрюлю использовать как утюг и таким образом пригладить одежду.

В случае постоянных отключений света в магазине можно купить специальный спрей, который разглаживает одежду, либо же приготовить такой спрей в домашних условиях. Для этого нужно смешать в пропорциях 1 к 3 столовый уксус с водой. Например, на 300 грамм воды нужно 100 грамм уксуса. Налейте смесь в распылитель и побрызгайте одежду. Расстояние между пульверизатором и тканью должно быть около 30 см. После «обработки» дайте вещи высохнуть на свежем воздухе или в комнате на вешалке.

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