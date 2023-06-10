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Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

Сегодня 16:43
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Как настоящая!

Новости Днепра про Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко снова сделал сладкий шедевр. Мужчина приготовил торт в виде гитары – такое чувство, что она настоящая.

Фото своего изделия Дмитрий опубликовал в Facebook.

Новости Днепра про Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

Новости Днепра про Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

Вес десерта – 4,5 кг. Начинка: медовый+сливочный бисквит, крем Чиз+вишня.

Чтобы сделать такую ​​гитару, кондитеру понадобилось два дня.

День на гриф и день на все остальное. Просто подсыхает долго, – отметил он.

Новости Днепра про Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

Пользователи соцсети в восторге от такого тортика:

Новости Днепра про Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

Новости Днепра про Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре приготовили торт из денег (ФОТО).

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Новости Днепра про Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)Українська Новости Днепра про Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)Русский

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