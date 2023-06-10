Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

Как настоящая!

Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко снова сделал сладкий шедевр. Мужчина приготовил торт в виде гитары – такое чувство, что она настоящая.

Фото своего изделия Дмитрий опубликовал в Facebook.

Вес десерта – 4,5 кг. Начинка: медовый+сливочный бисквит, крем Чиз+вишня.

Чтобы сделать такую ​​гитару, кондитеру понадобилось два дня.

День на гриф и день на все остальное. Просто подсыхает долго, – отметил он.

Пользователи соцсети в восторге от такого тортика:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре приготовили торт из денег (ФОТО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: