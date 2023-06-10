Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко снова сделал сладкий шедевр. Мужчина приготовил торт в виде гитары – такое чувство, что она настоящая.
Фото своего изделия Дмитрий опубликовал в Facebook.
Вес десерта – 4,5 кг. Начинка: медовый+сливочный бисквит, крем Чиз+вишня.
Чтобы сделать такую гитару, кондитеру понадобилось два дня.
День на гриф и день на все остальное. Просто подсыхает долго, – отметил он.
Пользователи соцсети в восторге от такого тортика:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре приготовили торт из денег (ФОТО).
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