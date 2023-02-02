Бизнес не сложился: мужчина переехал в Павлоград, чтобы продавать наркотики

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Мужчина снял в Павлограде квартиру и стал продавать наркотики. Закладки он делала по всему городу. Его с поличным поймали правоохранители.
В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли 32 свертка с наркотиками.
В ходе следственных действий было установлено, что он сделал более 50 тайников с закладками.
Каждый сверток мужчина маркировал и делал фото места с точным адресом, который впоследствии отправлял заказчику. Следователем по согласованию с окружной прокуратурой в съемной квартире провели обыск, в ходе которого изъяли еще 25 свертков с наркотическим веществом.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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