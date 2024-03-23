Бывший тренер СК Днепр-1 подал в суд на клуб

Бывший главный тренер СК Днепр-1 Александр Кучер намерен судиться с клубом.

По словам экс-наставника, СК «Днепр» не рассчитался с ним за работу.

В прошлом году я подал иск по задолженности СК Днепр-1 передо мной – заработной платы за три месяца и бонусов за второе место в сезоне-2022/23. Однако в этом вопросе ничего еще не рассмотрено. За какой именно период мне должны деньги? Как раз за три месяца, которые предшествовали моей отставке с должности главного тренера, — заявил Александр Кучер.

Специалист уже подал соответствующее заявление в Палату по разрешению споров УАФ.

По его словам, днепряне задолжали около 150 тысяч долларов. Именно такие бонусы якобы были в контракте за второе место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что днепряне рассчитались еще с одним своим бывшим наставником Игорем Йовичевичем.

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