«Быстро, как в Лас-Вегасе»: в Украине разрешили жениться в Дії

Правительство поддержало постановление об онлайн-браке. Жениться можно будет через Дію, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Услуга прежде всего будет полезна парам, которые из-за войны находятся на расстоянии. Это касается военных, которые не всегда могут приехать в ЦНАП, чтобы заключить брак.
Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дії, – говорит Федоров.
Этот процесс будет предусматривать несколько этапов:
— в приложении необходимо будет отправить заявление;
— работник ДРАЦС проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи;
— молодожены подпишут актовую запись о браке в Дія Підпис.
До этого через Дію разрешили подавать заявления на брак.
Заметим, в условиях военного положения особый порядок регистрации брака предусмотрен для:
Все они могут пожениться за сутки или без присутствия своего партнера.
Военных может женить командир, составляющий соответствующий акт о заключении брака.
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