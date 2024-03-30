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«Быстро, как в Лас-Вегасе»: в Украине разрешили жениться в Дії

Сегодня 10:20
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Совсем скоро украинцы смогут жениться онлайн.

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Правительство поддержало постановление об онлайн-браке. Жениться можно будет через Дію, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Услуга прежде всего будет полезна парам, которые из-за войны находятся на расстоянии. Это касается военных, которые не всегда могут приехать в ЦНАП, чтобы заключить брак.

Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дії, – говорит Федоров.

Этот процесс будет предусматривать несколько этапов:

— в приложении необходимо будет отправить заявление;

— работник ДРАЦС проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи;

— молодожены подпишут актовую запись о браке в Дія Підпис.

Новости Днепра про

До этого через Дію разрешили подавать заявления на брак.

Заметим, в условиях военного положения особый порядок регистрации брака предусмотрен для:

  • военнослужащих;
  • работников полиции;
  • нацгвардейцев;
  • представителей других военных формирований, образованных в соответствии с законом Украины;
  • работников учреждений здравоохранения;

Все они могут пожениться за сутки или без присутствия своего партнера.

Военных может женить командир, составляющий соответствующий акт о заключении брака.

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