Бильярдная вместо детского городка в парке Глобы в Днепре: уникальные фото 1960-х годов

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел такой павильон и где он находился.
Павильон имел прямой выход к озеру, на небольшом «пирсе» стояли летние столики, где коротали время любители играть в шахматы и шашки.
Сам павильон был прообразом современного выставочного комплекса. В большом зале проводились самые разные выставки. Также в павильоне был зал для игры в бильярд, крытое помещение для игры в шахматы. За павильоном была просторная площадка, где по выходным собирались любители игры «городки».
Павильон находился напротив фонтана «Самсон, разрывающий пасть льву» и детской железнодорожной станции.
Вдоль озера было несколько таких павильонов, все они были разной направленности. В некоторых можно было выпить пива, в других – продавали мороженое, бутерброды, напитки и сладости.
В конце 1990-х годов на месте павильона и площадки для игры появился Детский городок с аттракционами. Сегодня этот Детский городок находится в весьма плачевном состоянии.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Кузнецова
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