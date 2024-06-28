Бильярдная вместо детского городка в парке Глобы в Днепре: уникальные фото 1960-х годов

После Второй мировой войны парк Глобы пережил реконструкцию, во время которой было не только восстановлено то, что уже было в парке, например, железная дорога, но и зеленая зона обрела несколько новых аттракционов и мест, где жители Днепра могли проводить досуг. Одним из таких мест стал летний павильон у озера.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел такой павильон и где он находился.

Павильон имел прямой выход к озеру, на небольшом «пирсе» стояли летние столики, где коротали время любители играть в шахматы и шашки.

Сам павильон был прообразом современного выставочного комплекса. В большом зале проводились самые разные выставки. Также в павильоне был зал для игры в бильярд, крытое помещение для игры в шахматы. За павильоном была просторная площадка, где по выходным собирались любители игры «городки».

Павильон находился напротив фонтана «Самсон, разрывающий пасть льву» и детской железнодорожной станции.

Вдоль озера было несколько таких павильонов, все они были разной направленности. В некоторых можно было выпить пива, в других – продавали мороженое, бутерброды, напитки и сладости.

В конце 1990-х годов на месте павильона и площадки для игры появился Детский городок с аттракционами. Сегодня этот Детский городок находится в весьма плачевном состоянии.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Кузнецова

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