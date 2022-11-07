Били из «Градов» и тяжелой артиллерии: как прошла ночь на Днепропетровщине

Вражеские снаряды прилетели в 2 громады — Марганецкую и Мировскую.
“Люди не пострадали.
Масштабы разрушений выясняются.
В остальных районах ночь прошла под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно”, — сообщил Валентин Резниченко.
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