Били из «Градов» и тяжелой артиллерии: как прошла ночь на Днепропетровщине

В остальных районах ночь прошла под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно”, — сообщил Валентин Резниченко.

Вражеские снаряды прилетели в 2 громады — Марганецкую и Мировскую.

Начались 257-е сутки героического противостояния украинской нации российскому нашествию. Ночь на 7 ноября оказалась очень неспокойной для Днепропетровщины.

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого разгуливает павлин.

Защищая независимость и территориальную целостность Украины во время боевых действий…

7 и 8 ноября трамваи No11 и No15 закончат свою…

В Днепре трамваи No11 и No15 два дня будут завершать работу раньше 7 и 8 ноября трамваи No11 и No15 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом трассы на Вокзальной площади. просмотров

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