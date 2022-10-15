Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: как прошла ночь на Днепропетровщине

Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии по трем громадам – Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской.
Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
По его словам, только в Никополь прилетело более 50 российских снарядов. К сожалению, ранены два человека – 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они в больнице. Состояние средней тяжести.
В городе повреждены более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.
В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что военные из воздушного командования «Схід» в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе «Shahed-136».
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