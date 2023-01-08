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  • Были вооружены: в Днепре задержали мужчин, портивших автомобили горожан на Слобожанском проспекте

Были вооружены: в Днепре задержали мужчин, портивших автомобили горожан на Слобожанском проспекте

Сегодня 19:16
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Уже несколько раз в Днепре на Слобожанском проспекте неизвестные обливают машины кислотой. Недавно правоохранители задержали вероятных злоумышленников.

Новости Днепра про Были вооружены: в Днепре задержали мужчин, портивших автомобили горожан на Слобожанском проспекте

Как сообщает ГУ НП в Днепропетровской области, подозреваемые 37 и 38 лет были задержаны 5 января на месте преступления. Преступники успели повредить неизвестным веществом лакокрасочное покрытие 8 автомобилей.

Во время задержания мужчины сопротивлялись и пытались скрыться с места преступления. При себе у них были корпуса гранат РГД-2 и запалы.

Новости Днепра про Были вооружены: в Днепре задержали мужчин, портивших автомобили горожан на Слобожанском проспекте

Новости Днепра про Были вооружены: в Днепре задержали мужчин, портивших автомобили горожан на Слобожанском проспекте

Правоохранители собирают доказательства причастности мужчин к аналогичным преступлениям на территории других районов города.

По указанному факту открыто два уголовных производства: по ст. 296 (хулиганство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Продолжается следствие.

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Новости Днепра про Были вооружены: в Днепре задержали мужчин, портивших автомобили горожан на Слобожанском проспектеУкраїнська Новости Днепра про Были вооружены: в Днепре задержали мужчин, портивших автомобили горожан на Слобожанском проспектеРусский

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