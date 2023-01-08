Были вооружены: в Днепре задержали мужчин, портивших автомобили горожан на Слобожанском проспекте

Как сообщает ГУ НП в Днепропетровской области, подозреваемые 37 и 38 лет были задержаны 5 января на месте преступления. Преступники успели повредить неизвестным веществом лакокрасочное покрытие 8 автомобилей.
Во время задержания мужчины сопротивлялись и пытались скрыться с места преступления. При себе у них были корпуса гранат РГД-2 и запалы.
Правоохранители собирают доказательства причастности мужчин к аналогичным преступлениям на территории других районов города.
По указанному факту открыто два уголовных производства: по ст. 296 (хулиганство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Продолжается следствие.
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