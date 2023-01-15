Были в гостях у родителей: в Днепре ищут жителей разрушенного подъезда на Победе

Жительница Днепра ищет своих друзей Марину и Андрея, которые на момент удара должны были быть внутри дома на Победе. Об этом женщина написала в комментариях к сообщению в телеграмм-канале Геннадия Корбана.
Арина – подруга семьи, она рассказала, что в одной из квартир на момент удара должно было находиться 7 человек.
Марина Фигурная и Андрей Осинский, мама Светлана Фигурная, отец Юрий Фигурный, брат Александр Фигурный с супругой Яной и 14-летней дочерью Анной.
Пока есть информация только о маме Марины – Светлане. Женщина находится в реанимации областной больницы.
По словам Арины, пара находилась в гостях у родителей. Она надеется, что ее друзья живы и просит сообщить любую информацию об их местонахождении.
Всех, у кого может быть информация, просят связаться с друзьями по тел. 095 921 04 95.
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