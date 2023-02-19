Были без сознания: на Днепропетровщине из горящего дома спасли женщину и мужчину

На Днепропетровщине спасли двух человек из горящего дома.

Как сообщили спасатели Днепропетровщины, в поселке Петропавловка из горящего дома спасли двух человек.

Вечером 18 февраля чрезвычайники получили информацию о пожаре в частном доме по улице Садовой. Приехав на место происшествия, спасатели увидели, что загорелась пристройка к дому. Оттуда огонь распространился и на самое жилье.

В доме чрезвычайники нашли двух человек — они были без сознания. Пожарные вытащили 56-летнего мужчину и 47-летнюю женщину из горящего дома и передали медикам. Сейчас они под наблюдением врачей.

Через час пожар удалось потушить.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: