Были без сознания: на Днепропетровщине из горящего дома спасли женщину и мужчину

Как сообщили спасатели Днепропетровщины, в поселке Петропавловка из горящего дома спасли двух человек.
Вечером 18 февраля чрезвычайники получили информацию о пожаре в частном доме по улице Садовой. Приехав на место происшествия, спасатели увидели, что загорелась пристройка к дому. Оттуда огонь распространился и на самое жилье.
В доме чрезвычайники нашли двух человек — они были без сознания. Пожарные вытащили 56-летнего мужчину и 47-летнюю женщину из горящего дома и передали медикам. Сейчас они под наблюдением врачей.
Через час пожар удалось потушить.
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