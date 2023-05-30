Было всего 20: от тяжелых ранений в Днепре скончался солдат

Об этом сообщает пресс-служба Каменского городского совета.
Антон Кокош родился 21 марта 2003 года. В 2021 году окончил Запорожский металлургический техникум. В течение 2021-2023 годов проходил срочную военную службу. С апреля 2023 находился на контракте в Вооруженных Силах Украины.
Панихида по погибшему Герою состоится 30 мая в 13:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО по адресу: улица Сергея Слисаренко, 34. Похоронят воина в 14:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.
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