Было всего 20: от тяжелых ранений в Днепре скончался солдат

В воскресенье, 28 мая, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова остановилось сердце солдата Кокоша Антона Ивановича. Тяжелые ранения во время артобстрела Защитник получил 26 мая вблизи одного из населённых пунктов в Донецкой области. У воина остались родители, два брата и сестра.

Об этом сообщает пресс-служба Каменского городского совета.

Антон Кокош родился 21 марта 2003 года. В 2021 году окончил Запорожский металлургический техникум. В течение 2021-2023 годов проходил срочную военную службу. С апреля 2023 находился на контракте в Вооруженных Силах Украины.

Панихида по погибшему Герою состоится 30 мая в 13:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО по адресу: улица Сергея Слисаренко, 34. Похоронят воина в 14:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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