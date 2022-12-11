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Было 62 года: умер депутат из Днепра Сергей Охрименко

Сегодня 17:23
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На 62 году жизни скончался депутат Днепропетровского облсовета Сергей Охрименко.

Новости Днепра про Было 62 года: умер депутат из Днепра Сергей Охрименко

О печальном известии сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.

Сергей Васильевич Охрименко – депутат Днепропетровского областного совета 8-го созыва, баллотировался на выборах в 2020 году. Являлся участником партии «Слуга народа».

Вспоминаю коллегу как сильного, волевого, умного мужчину. Он был настоящим. Настоящим украинцем, для которого правда и справедливость всегда были на первом месте. Помню, как в прошлом году мы вместе ездили на аэродром в Майском. Тогда Сергей Васильевич впервые в жизни прыгнул с парашютом. Помню его впечатление. Столько планов еще предстояло. Невыразимо жаль, — отметил Николай Лукашук.

Сергею Охрименко было 62 года. Светлая память.

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