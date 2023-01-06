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Было 39 лет: в бою за Украину погиб боец ​​из Каменского

Сегодня 15:57
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Вечная слава!

Новости Днепра про Было 39 лет: в бою за Украину погиб боец ​​из Каменского

28 декабря в Донецкой области, защищая украинскую землю, погиб сержант Руслан Буркацкий из Каменского. Ему было 39 лет.

Об этом сообщает городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Руслан Буркацкий родился в городе Днепродзержинск. В 2002 году окончил Днепродзержинский коммерческий техникум. Проходил срочную военную службу в 2004-2006 гг. Призван по мобилизации 1 марта 2022 года.

У бойца остались жена, дочь, мать, брат, сестра.

Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям Героя! Светлая память!

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