Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожать

Сегодня 21:58
просмотров

Стоимость ж/д билетов может возрасти.

Новости Днепра про Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожать

«Укрзализныця» планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки и обновить сайт. Прежде всего это касается СВ и «Интерсити+». Об этом сообщил руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский в интервью Forbes Ukraine.

В настоящее время УЗ разрабатывает новую модель ценообразования, которая включает несколько важных изменений. Прежде всего, базовые тарифы будут ежегодно повышаться с учетом инфляции. Также перевозчик будет просить убрать государственное регулирование цен на билеты класса СВ.

«Несмотря на высокую стоимость, эти билеты раскупают быстрее всего», — отметил Перцовский.

Также планируется внедрить гибкое ценообразование для всех классов «Интерсити+». Согласно новой модели цены на билеты будут зависеть от популярности рейсов и времени суток. Также могут быть установлены определенные ценовые ограничения.

Заметим, ранее УЗ неоднократно называла маршруты из Днепра одними из самых популярных, поэтому следует ожидать повышения цен на поезда, курсирующие через наш город.

Читайте также:

Новости Днепра про Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожатьУкраїнська Новости Днепра про Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожатьРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов
    Новости Днепра
    12.08.2024 12:52
    В Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов

    В Кривом Роге грузовые вагоны сошли с рельсов и повредили…

    Стало плохо из-за жары: в УЗ подтвердили смерть пассажирки в поезде, курсирующем через Днепр
    Новости Днепра
    19.07.2024 16:34
    Стало плохо из-за жары: в УЗ подтвердили смерть пассажирки в поезде, курсирующем через Днепр

    В поезде, что едет мимо Днепра, умерла пассажирка.

    Еще один поезд, курсирующий через Днепр, будет иметь женское купе
    Новости Днепра
    12.07.2024 14:39
    Еще один поезд, курсирующий через Днепр, будет иметь женское купе

    Еще один поезд будет иметь женское купе.

    Поезд из Днепра снова стал одним из самых популярных: расписание движения и цены на билеты
    Новости Днепра
    01.07.2024 20:06
    Поезд из Днепра снова стал одним из самых популярных: расписание движения и цены на билеты

    Днепровский поезд снова стал самым популярным.

    Последние новости

    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда
    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

    В облсовете разъяснили, кому в Днепропетровской области во время последующих отключений не будут выключать свет.

    Сегодня 21:32
    0
    просмотров
    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)
    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)

    В бюветы на левом берегу собрались огромные очереди.

    Сегодня 20:49
    2
    просмотров
    Ушла из жизни медицинская директор одной из больниц Днепра
    Ушла из жизни медицинская директор одной из больниц Днепра

    Ушла из жизни медицинская директор больницы имени Руднева Марина Чекан.

    Сегодня 19:57
    0
    просмотров
    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто
    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто

    В Днепре пьяный водитель повредил три автомобиля, когда выезжал с парковочной площадки.

    Сегодня 19:18
    2
    просмотров
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца

    В Днепре задержан военнослужащий, требовавший взятку у сослуживца.

    Сегодня 18:30
    1
    просмотров
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография

    В центре Днепра сохранилось большое количество старинных зданий. Многие из них были реконструированы и сегодня в них находятся современные магазины.

    Сегодня 17:58
    2
    просмотров
    В Новомосковском районе спасли мать двоих детей, которая хотела покончить с собой в парке
    В Новомосковском районе спасли мать двоих детей, которая хотела покончить с собой в парке

    В Днепропетровской области молодая мать пыталась покончить с собой.

    Сегодня 17:27
    2
    просмотров
    Из-за чрезвычайной ситуации одну из дорог из Павлограда в Днепр перекрыли: как объехать
    Из-за чрезвычайной ситуации одну из дорог из Павлограда в Днепр перекрыли: как объехать

    В Павлограде на Днепропетровщине перекрыли дорогу.

    Сегодня 16:42
    6
    просмотров
    В Днепре на проспекте Яворницкого посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)
    В Днепре на проспекте Яворницкого посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)

    В Днепре на центральном проспекте горит автомобиль.

    Сегодня 16:15
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина угнал автомобиль своего должника
    На Днепропетровщине мужчина угнал автомобиль своего должника

    В Первотравенске мужчина угнал автомобиль должника.

    Сегодня 15:58
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх