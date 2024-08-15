Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожать

«Укрзализныця» планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки и обновить сайт. Прежде всего это касается СВ и «Интерсити+». Об этом сообщил руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский в интервью Forbes Ukraine.
В настоящее время УЗ разрабатывает новую модель ценообразования, которая включает несколько важных изменений. Прежде всего, базовые тарифы будут ежегодно повышаться с учетом инфляции. Также перевозчик будет просить убрать государственное регулирование цен на билеты класса СВ.
«Несмотря на высокую стоимость, эти билеты раскупают быстрее всего», — отметил Перцовский.
Также планируется внедрить гибкое ценообразование для всех классов «Интерсити+». Согласно новой модели цены на билеты будут зависеть от популярности рейсов и времени суток. Также могут быть установлены определенные ценовые ограничения.
Заметим, ранее УЗ неоднократно называла маршруты из Днепра одними из самых популярных, поэтому следует ожидать повышения цен на поезда, курсирующие через наш город.
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