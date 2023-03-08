Была в плену почти 11 месяцев: домой вернулась защитница из Кривого Рога Людмила Яковенко

Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из «Азовстали». Также вернули взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек из Донецкого направления.
Среди вернувшихся домой и защитница из Кривого Рога Людмила Яковенко.
Женщина служила в 17-й отдельной Криворожской танковой бригаде. Она и ее батальон защищали Мариуполь и вместе попали в плен 12 апреля 2022 года. Около 11 месяцев они были в неволе.
Поздравляем наших защитников и защитниц с возвращением.
Слава Украине! Слава нашим Героям!
Напомним, ранее мы писали, что из российского плена вернулись нацгвардейцы из Кривого Рога.
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Александра Лучка
Автор:
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