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  • Была в плену почти 11 месяцев: домой вернулась защитница из Кривого Рога Людмила Яковенко

Была в плену почти 11 месяцев: домой вернулась защитница из Кривого Рога Людмила Яковенко

Сегодня 11:40
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Вчера, 7 марта, в Украину из российского плена вернулись 126 защитников и 4 защитницы.

Новости Днепра про Была в плену почти 11 месяцев: домой вернулась защитница из Кривого Рога Людмила Яковенко

Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из «Азовстали». Также вернули взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек из Донецкого направления.

Среди вернувшихся домой и защитница из Кривого Рога Людмила Яковенко.

Новости Днепра про Была в плену почти 11 месяцев: домой вернулась защитница из Кривого Рога Людмила Яковенко

Женщина служила в 17-й отдельной Криворожской танковой бригаде. Она и ее батальон защищали Мариуполь и вместе попали в плен 12 апреля 2022 года. Около 11 месяцев они были в неволе.

Поздравляем наших защитников и защитниц с возвращением.

Слава Украине! Слава нашим Героям!

Напомним, ранее мы писали, что из российского плена вернулись нацгвардейцы из Кривого Рога.

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Новости Днепра про Была в плену почти 11 месяцев: домой вернулась защитница из Кривого Рога Людмила ЯковенкоУкраїнська Новости Днепра про Была в плену почти 11 месяцев: домой вернулась защитница из Кривого Рога Людмила ЯковенкоРусский

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