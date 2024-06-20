Была одета в черные штаны: в Кривом Роге разыскивают 11-летнего ребенка

Полиция разыскивает 11-летнюю Анастасию Шепко.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области в Telegram.

По предварительной информации, вчера, 19 июня, в 17:00, девочка ушла из дома в Терновском районе Кривого Рога и не вернулась.

Приметы: рост 120 см, худощавая, волосы темные короткие, глаза темные,

Была одета в черные брюки, бирюзовые резиновые шлепанцы, футболку.

Если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении 11-летней Анастасии Шепко, сообщайте по телефонам (098) 541 06 23 или 102.

Напомним, вчера в Днепре пропала 11-летняя девочка.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: