Была одета в черные штаны: в Кривом Роге разыскивают 11-летнего ребенка

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области в Telegram.
По предварительной информации, вчера, 19 июня, в 17:00, девочка ушла из дома в Терновском районе Кривого Рога и не вернулась.
Приметы: рост 120 см, худощавая, волосы темные короткие, глаза темные,
Была одета в черные брюки, бирюзовые резиновые шлепанцы, футболку.
Если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении 11-летней Анастасии Шепко, сообщайте по телефонам (098) 541 06 23 или 102.
Напомним, вчера в Днепре пропала 11-летняя девочка.
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