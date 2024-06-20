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Была одета в черные штаны: в Кривом Роге разыскивают 11-летнего ребенка

Сегодня 07:17
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Полиция разыскивает 11-летнюю Анастасию Шепко.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области в Telegram.

Новости Днепра про Была одета в черные штаны: в Кривом Роге разыскивают 11-летнего ребенка

По предварительной информации, вчера, 19 июня, в 17:00, девочка ушла из дома в Терновском районе Кривого Рога и не вернулась.

Приметы: рост 120 см, худощавая, волосы темные короткие, глаза темные,

Была одета в черные брюки, бирюзовые резиновые шлепанцы, футболку.

Если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении 11-летней Анастасии Шепко, сообщайте по телефонам (098) 541 06 23 или 102.

Напомним, вчера в Днепре пропала 11-летняя девочка.

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Новости Днепра про Была одета в черные штаны: в Кривом Роге разыскивают 11-летнего ребенкаУкраїнська Новости Днепра про Была одета в черные штаны: в Кривом Роге разыскивают 11-летнего ребенкаРусский

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