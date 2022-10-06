Была агрессивна: В Днепре женщина камнем разбила голову мужчине

Сегодня днем, 6 октября, в полицию Днепра поступило сообщение о нападении, в результате которого окровавленный мужчина был госпитализирован в городскую больницу.

Прибыв по указанному адресу, пострадавший мужчина был найден вместе с двумя женщинами: 1993 и 1990 годов рождения, по словам последней, у нее и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого она разбила ему голову камнем.

Окровавленный мужчина был госпитализирован в городскую больницу.

Женщину доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

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