Был истощен и голоден: на Днепропетровщине разыскали пропавшего 13-летнего парня

После 8-часовых поисков правоохранители нашли пропавшего 13-летнего парня в поезде, направлявшемся в город Днепр. Он был очень истощен и голоден.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
По предварительной информации, 19 июля в 23:30 обеспокоенная мать обратилась в полицию с просьбой обнаружить сына. По ее словам, он вышел с места жительства, которое находится в пгт Илларионово Синельниковского района, на прогулку и не вернулся. Она самостоятельно пыталась найти несовершеннолетнего, однако после бесполезных поисков сообщила в полицию.
По информации правоохранителей, мальчик плохо разговаривает и почти не общается с окружающими – это усложняло розыск. Ребенка искали все наряды полиции Синельниковщины, кинолог с собакой, волонтеры и неравнодушные горожане.
Как выяснилось, гуляя парень дошел до железнодорожной станции, где сел на поезд, направлявшийся в Днепр. Теперь с ребенком все хорошо, он уже дома, — отметили в сообщении.
Правоохранители призывают родителей быть внимательными к своим детям, всегда держать их в поле зрения, общаться с ними и объяснять правила безопасного поведения.
Читайте также:
Автор:
Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
Сегодня, 22 июля, в Кривом Роге на Укрпочте загорелась посылка.
На календаре вторая половина лета, многие жители Днепра задумываются о…
В Днепре в пансионате для пожилых людей обнаружили ряд нарушений.
Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
Сегодня, 22 июля, в Кривом Роге на Укрпочте загорелась посылка.
На календаре вторая половина лета, многие жители Днепра задумываются о том, чтобы провести несколько дней у воды – на реке или у карьера в пределах области. Возле рек на Днепропетровщине есть большое количество турбаз и баз отдыха, гостиничных комплексов. Наибольшая…
В Днепре в пансионате для пожилых людей обнаружили ряд нарушений.
В Днепре все чаще используют ковры для благоустройства придомовых территорий.
НБУ начнет изымать из обращения старые банкноты номиналом в 500 гривен.
В центре Днепра произошла массовая драка.
Жители Днепропетровщины могут обратиться в полицию в случае отсутствия связи.
Насильника 12-летней девушки приговорили к 15 годам.
В Днепре у посетителей аквапарка Happy Day появилась сыпь на коже.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!