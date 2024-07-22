Был истощен и голоден: на Днепропетровщине разыскали пропавшего 13-летнего парня

В Днепропетровской области разыскали ребенка, который исчез 19 июля.

После 8-часовых поисков правоохранители нашли пропавшего 13-летнего парня в поезде, направлявшемся в город Днепр. Он был очень истощен и голоден.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, 19 июля в 23:30 обеспокоенная мать обратилась в полицию с просьбой обнаружить сына. По ее словам, он вышел с места жительства, которое находится в пгт Илларионово Синельниковского района, на прогулку и не вернулся. Она самостоятельно пыталась найти несовершеннолетнего, однако после бесполезных поисков сообщила в полицию.

По информации правоохранителей, мальчик плохо разговаривает и почти не общается с окружающими – это усложняло розыск. Ребенка искали все наряды полиции Синельниковщины, кинолог с собакой, волонтеры и неравнодушные горожане.

Как выяснилось, гуляя парень дошел до железнодорожной станции, где сел на поезд, направлявшийся в Днепр. Теперь с ребенком все хорошо, он уже дома, — отметили в сообщении.

Правоохранители призывают родителей быть внимательными к своим детям, всегда держать их в поле зрения, общаться с ними и объяснять правила безопасного поведения.

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