Был всего 31 год: в бою за Украину погиб солдат из Днепропетровской области

Сергей родился в Каменском. В 2010 году окончил ПТУ №24. Его мобилизовали 16 мая.

29 августа вблизи Миролюбовки Херсонской области погиб солдат с Днепропетровщины Сергей Резник. Ему был 31 год.

Сегодня, 6 декабря, в Днепре и области продолжаются экстренные отключения…

Мы сообщали, что в Днепре в ресторане Bartolomeo под столом…

Как защитить холодильник и бойлер от скачков напряжения в электросети (СОВЕТЫ) В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света. Но аварийные могут повториться в любой момент. «Возвращение» света в квартиру – это всегда радость для людей, но возможный риск для техники. Когда электричество подают в дом напряжение в сети… просмотров

В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим перенесли: Филатов рассказал, куда Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". 0 просмотров