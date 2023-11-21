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  • Был в АТО и воевал в «горячих» точках: на фронте погиб 34-летний боец с Днепропетровщины

Был в АТО и воевал в «горячих» точках: на фронте погиб 34-летний боец с Днепропетровщины

Сегодня 08:39
просмотров

Вечная слава!

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19 ноября 2023 года война оборвала жизнь 34-летнего воина Ярослава Павленко. Произошло это в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Синельниковский городской совет.

В мирное время Ярослав работал помощником машиниста на железной дороге. В 2014 году пошел добровольцем в АТО, где получил первый боевой опыт в разведгруппе. С мая 2022 года служил в рядах Вооруженных сил Украины гранатометчиком в механизированном батальоне, воевал в «горячих» точках.

Старший солдат с первого дня на фронте и до последнего дыхания был верен Украине, с честью защищал ее свободу и независимость, боролся за мирное будущее для своих сыновей, детей всей Украины, – говорится в сообщении.

У воина остались жена и дети.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

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