Был в 200 метрах от взрыва: в Днепре тренер спас своего ученика, который был в разрушенном доме

Юрий Васецкий – тренер по хортингу. 14 января он был в 200 метрах от эпицентра взрыва на Победе.
В эфире телеканала «Киев» он рассказал, что не видел как летела ракета, но услышал взрыв. Юрий знал, что неподалеку живет его ученик. Его мама воспитывает сына и работает реаниматологом в местной больнице. Тренер позвонил женщине и спросил, где Ростислав. Она рассказала, что он был дома.
Позвонив по телефону Надежде, она сказала, что работает, а дома один Ростислав… С помощью некоторых людей — сам бы я ничего не сделал — мы поднялись на третий этаж и спустили Ростислава вниз», — рассказал Юрий.
Мужчина добавил, что жилмассив Победа в Днепре — спальный район, где нет ни военных объектов, ни критической инфраструктуры — только школы, детские сады и жилые дома.
Напомним, в субботу 14 января в жилой дом на Победе попала российская ракета. Пока известно о 41 погибшем. Разбор завалов продолжается. Уже удалось разобрать 95% разрушенного подъезда.
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