Был в 200 метрах от берега: в Днепре специалисты ГСЧС спасли рыбака

Как пишут в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, вызов на линию «101» поступил в 14:22. Неравнодушные горожане сообщили, что в реке Днепр возле Самарского моста в воде находится мужчина и нуждается в помощи.
На место оперативно выехали водолазы ГСЧС. Прибыв, они установили, что в 200 метрах от берега находится рыбак, который не может самостоятельно выбраться из воды.
С помощью специального водолазного снаряжения специалисты ГСЧС достали мужчину. Спасенного передали работникам экстренной медицинской помощи.
К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу техники.
Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что полицейские из Каменского в Херсонской области спасли раненых в результате обстрела армией рф.
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