Был в 200 метрах от берега: в Днепре специалисты ГСЧС спасли рыбака

Сегодня, 26 января, в Днепре спасли рыбака.

Как пишут в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, вызов на линию «101» поступил в 14:22. Неравнодушные горожане сообщили, что в реке Днепр возле Самарского моста в воде находится мужчина и нуждается в помощи.

На место оперативно выехали водолазы ГСЧС. Прибыв, они установили, что в 200 метрах от берега находится рыбак, который не может самостоятельно выбраться из воды.

С помощью специального водолазного снаряжения специалисты ГСЧС достали мужчину. Спасенного передали работникам экстренной медицинской помощи.

К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу техники.

Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что полицейские из Каменского в Херсонской области спасли раненых в результате обстрела армией рф.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: