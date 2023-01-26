Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Был в 200 метрах от берега: в Днепре специалисты ГСЧС спасли рыбака

Сегодня 18:10
просмотров

Сегодня, 26 января, в Днепре спасли рыбака.

Новости Днепра про Был в 200 метрах от берега: в Днепре специалисты ГСЧС спасли рыбака

Как пишут в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, вызов на линию «101» поступил в 14:22. Неравнодушные горожане сообщили, что в реке Днепр возле Самарского моста в воде находится мужчина и нуждается в помощи.

На место оперативно выехали водолазы ГСЧС. Прибыв, они установили, что в 200 метрах от берега находится рыбак, который не может самостоятельно выбраться из воды.

С помощью специального водолазного снаряжения специалисты ГСЧС достали мужчину. Спасенного передали работникам экстренной медицинской помощи.

К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу техники.

Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что полицейские из Каменского в Херсонской области спасли раненых в результате обстрела армией рф.

Читайте также:

Новости Днепра про Был в 200 метрах от берега: в Днепре специалисты ГСЧС спасли рыбакаУкраїнська Новости Днепра про Был в 200 метрах от берега: в Днепре специалисты ГСЧС спасли рыбакаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В результате сегодняшнего массированного удара рф по Украине погибли 11 человек, – ГСЧС
    Новости Днепра
    Сегодня 17:31
    В результате сегодняшнего массированного удара рф по Украине погибли 11 человек, – ГСЧС

    Попадания врага были зафиксированы в 11 регионах.

    В Днепропетровской области водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет: мужчина погиб
    Новости Днепра
    Сегодня 16:46
    В Днепропетровской области водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет: мужчина погиб

    Сегодня, 26 января, на трассе М-30 "Стрый-Умань-Днепр-Изварино" вблизи поселка Петропавловка…

    Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: 12 пострадавших в больнице – в каком они состоянии
    Новости Днепра
    Сегодня 15:00
    Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: 12 пострадавших в больнице – в каком они состоянии

    14 января в Днепре произошла ужасная трагедия.

    На Днепропетровщине закроют старейшую металлургическую аглофабрику
    Новости Днепра
    Сегодня 14:35
    На Днепропетровщине закроют старейшую металлургическую аглофабрику

    В Кривом Роге закроют старейшую агломерационную фабрику металлургического производства местного…

    Последние новости

    В результате сегодняшнего массированного удара рф по Украине погибли 11 человек, – ГСЧС
    В результате сегодняшнего массированного удара рф по Украине погибли 11 человек, – ГСЧС

    Попадания врага были зафиксированы в 11 регионах.

    Сегодня 17:31
    0
    просмотров
    Наследство в миллион: кем приходится Залужному завещавший ему деньги украинец из США
    Наследство в миллион: кем приходится Залужному завещавший ему деньги украинец из США

    Если бы не публикация газете The New York Times никто бы в Украине и не узнал, что генерал Залужный передал полученное наследство в миллион долларов на нужды ВСУ. Американская пресса первой рассказала о непубличном поступке главнокомандующего.

    Сегодня 17:11
    просмотров
    В Днепропетровской области водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет: мужчина погиб
    В Днепропетровской области водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет: мужчина погиб

    Сегодня, 26 января, на трассе М-30 "Стрый-Умань-Днепр-Изварино" вблизи поселка Петропавловка произошла авария.

    Сегодня 16:46
    0
    просмотров
    Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: 12 пострадавших в больнице – в каком они состоянии
    Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: 12 пострадавших в больнице – в каком они состоянии

    14 января в Днепре произошла ужасная трагедия.

    Сегодня 15:00
    0
    просмотров
    Мобилизация 2023: новые правила проверок военнообязанных и продленная отсрочка
    Мобилизация 2023: новые правила проверок военнообязанных и продленная отсрочка

    В Днепре сотрудники военкоматов продолжают вручать повестки в самых разных местах, поскольку в стране идет всеобщая мобилизация. В конце декабря 2022 года изменились правила вручения повесток. Прописаны они в Постановлении Кабинета Министров №1487.

    Сегодня 14:53
    просмотров
    На Днепропетровщине закроют старейшую металлургическую аглофабрику
    На Днепропетровщине закроют старейшую металлургическую аглофабрику

    В Кривом Роге закроют старейшую агломерационную фабрику металлургического производства местного предприятия.

    Сегодня 14:35
    0
    просмотров
    Истекали кровью: полицейские из Каменского в Херсонской области спасли раненых в результате обстрела армией рф
    Истекали кровью: полицейские из Каменского в Херсонской области спасли раненых в результате обстрела армией рф

    Настоящие Герои!

    Сегодня 14:01
    0
    просмотров
    По Украине россияне сегодня запустили гиперзвуковые «Кинжалы»
    По Украине россияне сегодня запустили гиперзвуковые «Кинжалы»

    Стало известно, какими ракетами обстреляли Украину.

    Сегодня 13:24
    просмотров
    Процесс распада станет необратимым: Подоляк озвучил сценарий завершения войны с рф
    Процесс распада станет необратимым: Подоляк озвучил сценарий завершения войны с рф

    В краткосрочной перспективе россия прибегнет к определенным наступательным действиям, из-за которых обязательно потеряет много личного состава, сил и средств.

    Сегодня 13:13
    0
    просмотров
    Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов
    Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

    Днепр меняется каждый день, не говоря уже о том, какие изменения наш город пережил за десятилетия. Часть «старого» города можно увидеть до сих пор, а часть его зданий и улиц осталась только на снимках. Журналисты dnepr. info собрали ТОП-12 фото…

    Сегодня 13:04
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх