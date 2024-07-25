Бил по голове: в Кривом Роге мужчина во время ссоры убил свою знакомую

22 июля около 10 утра в полицию поступило сообщение о преступлении.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
В ходе расследования правоохранители установили, что во время общения между 38-летним мужчиной и его 49-летней знакомой возник конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил по голове женщину.
Пострадавшую госпитализировали, однако в результате полученных травм она скончалась в больнице.
Нападавший был задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, сегодня мы писали, что житель Днепра избил до полусмерти знакомую и ушел спать.
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