Был одет в черное: в Днепре разыскивают 14-летнего парня

Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Билоуса Александра.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Парень сегодня, в 4 утра, ушел из больницы в Амур-Нижнеднепровском районе города. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно русые, отсутствуют брови.

Был одет: черная футболка, черные брюки, кроксы.

Если вам известна какая-либо информация о его местонахождении, пожалуйста, позвоните по телефону (099)-050-14-19 или 102.

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