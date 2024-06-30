Был одет в черное: в Днепре разыскивают 14-летнего парня

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Парень сегодня, в 4 утра, ушел из больницы в Амур-Нижнеднепровском районе города. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно русые, отсутствуют брови.
Был одет: черная футболка, черные брюки, кроксы.
Если вам известна какая-либо информация о его местонахождении, пожалуйста, позвоните по телефону (099)-050-14-19 или 102.
Сегодня мы писали о том, что враг обстреливал Никопольщину.
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