Был НКВДистом: на Днепропетровщине переименовали 8 топонимов названных в честь советского педагога

Известного советского педагога и писателя Антона Макаренко признали сотрудником НКВД и решили переименовать топонимы, названные в его честь.

Об этом идет речь в публикации Украинского института национальной памяти.

Согласно материалам дела, которое исследовала Экспертная комиссия Института, Антон Макаренко занимал должность помощника начальника отдела трудовых колоний Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) УССР, а после увольнения впоследствии исполнял обязанности руководителя колонии НКВД №5 в Броварах.

По результатам исследования, все то, что было названо в честь Макаренко, теперь считается пропагандой российской имперской политики.

Несмотря на то, что Антон Макаренко был лицом, связанным с развитием украинской науки и культуры, закон не предусматривает никаких исключений для наименований, а также памятников и памятных знаков, посвященных работникам советских органов. государственной сохранности всех уровней, — говорится в заключении Экспертной комиссии института.

Как сообщает общественный деятель Сергей Волынец в своем Telegram-канале, в Днепропетровской области уже переименовали 8 из 9 топонимов. Следующей в очереди на переименование стоит «Гимназия №4 имени А.С. Макаренко» в Каменском.

Примечание: Антон Семенович Макаренко — педагог и писатель советского времени, член Союза писателей СССР, автор ряда произведений по проблемам детско-педагогической части. Согласно информации, указанной на сайте Государственной научно-педагогической библиотеки В. А. Сухомлинского, Макаренко создал трудовую колонию для несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и беспризорным детям, работал в воспитательных заведениях, был новатором интенсивной педагогики.

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