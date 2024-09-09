Был мудрым наставником: в Днепре ушел из жизни известный ученый и руководитель ученого совета ДНУ

В Днепре ушел из жизни известный ученый в области математики и механики, педагог, организатор науки Николай Юрьевич Швайко.
Печальное известие обнародовали на странице Днепровского национального университета имени Олеся Гончара в Facebook.
Коллектив ММФ ДНУ с глубокой печалью сообщает, что 1 сентября 2024 года на 94 году жизни ушел из жизни Николай Юрьевич Швайко – известный ученый в области механики и математики, педагог, организатор науки, мудрый наставник, — говорится в публикации.
Николай Юрьевич более 20 лет, до 1992 года, был заведующим кафедрой теоретической механики ДНУ, а до 2011 года работал профессором этой кафедры.
Его вклад в обновление содержания подготовки специалистов по механике деформируемого твердого тела в соответствии с требованиями времени был определяющим. Николай Юрьевич преподавал курсы: теоретической механики; сопротивления материалов; теории колебаний; теории упругости; теории вязкоупругости; теории пластичности; теории ползучести 3 последних – инновационные, были разработаны им лично и прочитаны в Украине впервые.
Николай Юрьевич был неординарной личностью, неутомимым ученым, принципиальным преподавателем, требовательным к себе человеком с высоким чувством справедливости. Светлая память Николаю Юрьевичу от коллектива кафедры теоретической и компьютерной механики, механико-математического факультета и всего университетского сообщества, — написали в публикации ДНУ.
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