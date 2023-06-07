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  • Был дом с башней и шпилем: сколько сейчас стоит купить квартиру в бывшей гостинице в Днепре

Был дом с башней и шпилем: сколько сейчас стоит купить квартиру в бывшей гостинице в Днепре

Сегодня 14:44
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Большая часть старинных домов Днепра сегодня выглядит иначе, чем их задумывали архитекторы. Причина, по которой так получилось – Вторая мировая война – во время боев за город многие здания сильно пострадали, и их нерадивое восстановление – дома перестраивали, «обезличивали» фасады, надстраивали этажи и переделывали их в квартиры.

Новости Днепра про Был дом с башней и шпилем: сколько сейчас стоит купить квартиру в бывшей гостинице в Днепре

Дом на углу бывшей Провиантской улицы в Днепре появился в 1913 году. Его архитектором был Самуил Виленский. Здание возводилось на деньги купца Иванова. Задумывался дом как доходный. На первом этаже сдавались в наем магазины для торговли, а на втором и третьем этаже можно было снять комнату для проживания.

Особенностью здания было большое количество украшений на фасаде и башня со шпилем на крыше.

В этом здании другой купец – Зильберман арендовал площадь для своего мануфактурного магазина.

Комнаты для проживания тут были не очень дорогие, но условия хорошие. Постояльцам была доступна вода, в холодное время года – работала отопление. На верхнем этаже можно было арендовать целую квартиру, с отдельной комнатой для прислуги.

Но владелец здания быстро понял, что, если он сделает из доходного дома гостиницу – сможет заработать больше. Дом находился недалеко от вокзала и путешественникам, среди которых были и иностранные инвесторы, предприниматели и консультанты по промышленности больше знакомо было слово «гостиница» чем «комнаты внаем».   Сначала гостиница носила название «Пассаж», но позже, когда в центре города стали появляться другие гостиницы, предлагающие постояльцам гораздо больший спектр услуг и более комфортное проживание, «Пассаж» превратился в «Железнодорожную», как бы названием намекая, что номера тут не дорогие. С таким названием заведение проработало до 1917 года. Снять номер тут можно было по цене от 75 копеек до 3 рублей. Для сравнения, аренда номера в гостинице «Лондонская» или «Бристоль», которые находились на центральном проспекте города обходилась от 1,50 до 12 рублей в сутки.

Во время Первой мировой войны Иванов продал свой дом, а сам уехал заграницу. После войны и революции часть здания приспособили под различные конторы, другую его часть сделали коммунальной квартирой.

В 1943 году во время боевых действий дом был сожжен. После Второй мировой войны здание восстановили, но не в том виде, в котором его задумывал архитектор. С фасада исчезли все украшения, а вместо башни со шпилем надстроили еще один этаж. Дом заселили рабочими треста «Южсантехмонтаж».

Новости Днепра про Был дом с башней и шпилем: сколько сейчас стоит купить квартиру в бывшей гостинице в Днепре

Сейчас этот дом по сути не изменил своего предназначения. На первом этаже находятся различные магазины. На втором и выше – жилые квартиры. Так, купить двухкомнатное жилье в этом здании обойдется в 1,6 млн грн. Площадь квартиры 50 кв.м.

Новости Днепра про Был дом с башней и шпилем: сколько сейчас стоит купить квартиру в бывшей гостинице в Днепре

 

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Новости Днепра про Был дом с башней и шпилем: сколько сейчас стоит купить квартиру в бывшей гостинице в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Был дом с башней и шпилем: сколько сейчас стоит купить квартиру в бывшей гостинице в ДнепреРусский

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