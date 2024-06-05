«БигМака» больше не будет? McDonald’s проиграл спор в ЕС за название бургера

Суд ЕС признал, что сеть не смогла доказать подлинное использование термина для куриных продуктов в споре с ирландским конкурентом.

Суд ЕС постановил, что McDonald’s потерял свой торговый знак «Биг Мак» для продуктов из мяса птицы, однако сохранил его для говядины после длительного спора с ирландским конкурентом Supermac’s, пишет Financial Times.

Суд частично подтвердил решение Ведомства интеллектуальной собственности ЕС от 2019 года, которое аннулировало регистрацию указанной торговой марки McDonald’s, утверждая, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания не продемонстрировала подлинное использование этой ТМ в течение пяти лет до подачи иска в 2017 году.

Supermac’s утверждал, что McDonald’s использовал торговую марку, чтобы помешать расширению конкурентов в ЕС. Компания из США не смогла доказать так называемое подлинное использование торговой марки «Биг Мак», ​​которая была зарегистрирована на McDonald’s в 1996 году.

Теперь McDonald’s не может использовать торговую марку для продажи куриной версии бургера «Биг Мак», ​​но может так называть бургеры с говядиной, рецепт которых принадлежит им.

Указанное решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции ЕС – Суде Европейского Союза.

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