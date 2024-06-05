Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

«БигМака» больше не будет? McDonald’s проиграл спор в ЕС за название бургера

Сегодня 20:37
просмотров

Суд ЕС признал, что сеть не смогла доказать подлинное использование термина для куриных продуктов в споре с ирландским конкурентом.

Новости Днепра про

Суд ЕС постановил, что McDonald’s потерял свой торговый знак «Биг Мак» для продуктов из мяса птицы, однако сохранил его для говядины после длительного спора с ирландским конкурентом Supermac’s, пишет Financial Times.

Суд частично подтвердил решение Ведомства интеллектуальной собственности ЕС от 2019 года, которое аннулировало регистрацию указанной торговой марки McDonald’s, утверждая, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания не продемонстрировала подлинное использование этой ТМ в течение пяти лет до подачи иска в 2017 году.

Supermac’s утверждал, что McDonald’s использовал торговую марку, чтобы помешать расширению конкурентов в ЕС. Компания из США не смогла доказать так называемое подлинное использование торговой марки «Биг Мак», ​​которая была зарегистрирована на McDonald’s в 1996 году.

Теперь McDonald’s не может использовать торговую марку для продажи куриной версии бургера «Биг Мак», ​​но может так называть бургеры с говядиной, рецепт которых принадлежит им.

Указанное решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции ЕС – Суде Европейского Союза.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    В больницу Кривого Рога попал молодой человек, отравившийся самодельными таблетками из мухоморов
    В больницу Кривого Рога попал молодой человек, отравившийся самодельными таблетками из мухоморов

    В Кривом Роге на Днепропетровщине молодой человек отравился самодельными таблетками, сделанными из мухоморов.

    Сегодня 21:56
    2
    просмотров
    Небо над Днепром во время непогоды затянуло «пушистыми» грозовыми облаками (ФОТО)
    Небо над Днепром во время непогоды затянуло «пушистыми» грозовыми облаками (ФОТО)

    Страшно красиво.

    Сегодня 21:23
    5
    просмотров
    Часть Днепропетровщины засыпало градом
    Часть Днепропетровщины засыпало градом

    На Днепропетровщине бушевала непогода.

    Сегодня 20:07
    1
    просмотров
    Как в Днепре будут выключать свет 6 июня
    Как в Днепре будут выключать свет 6 июня

    В Днепре 6 июня снова будут выключать свет.

    Сегодня 19:25
    7
    просмотров
    «Черные археологи» повандалили национальную достопримечательность на Днепропетровщине
    «Черные археологи» повандалили национальную достопримечательность на Днепропетровщине

    Курган подвергся атаке "черных археологов"

    Сегодня 18:33
    2
    просмотров
    В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)
    В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)

    В Днепре продолжают отключать водоснабжение и водоотвод должникам.

    Сегодня 17:43
    7
    просмотров
    Где расположено «самое опасное» озеро на Днепропетровщине
    Где расположено «самое опасное» озеро на Днепропетровщине

    В Кривом Роге существует "самое опасное" озеро в целом районе, а может и в области.

    Сегодня 17:42
    1
    просмотров
    Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024
    Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024

    Все абитуриенты Днепра смогут начать регистрировать свои электронные кабинеты для поступления в вузы с 1 июля. Прием заявлений и документов начинается 19 июля и закончится 31 июля в 18:00.

    Сегодня 17:20
    2
    просмотров
    В центре Днепра вода отошла от берега на 5 м: в чем дело
    В центре Днепра вода отошла от берега на 5 м: в чем дело

    Сегодня на Набережной Днепра заметили значительное понижение уровня воды в реке.

    Сегодня 16:51
    8
    просмотров
    Сколько стоят арбузы в супермаркетах Днепра
    Сколько стоят арбузы в супермаркетах Днепра

    В Днепре уже можно найти арбузы в супермаркетах.

    Сегодня 16:43
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх