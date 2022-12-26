«Бункерный», «банкетный» или «говорун»: эксперт рассказал, как отличать двойников путина

Для широких масс существует по меньшей мере двое двойников кремлевского диктатора владимира путина, который скрывается где-то в "бункере" - т.н. "банкетная" версия и "говорун".

Об этом рассказал психолог Дмитрий Попов, посоветовав, как отличить псевдопутиных от оригинала.

По его наблюдениям «бункерный» путин появляется очень редко и в последний раз его видели, когда министр обороны сергей шойгу докладывал о Мариуполе. Собственно, тогда путин 12 минут держался рукой за стол.

Путина-«говоруна» выпустили на форум в Санкт-Петербурге, когда нужно было много говорить. А вот «банкетного» всегда отправляют на мероприятия, где нужно пить и говорить тосты.

Есть геометрическая разница в лицах всех трех. Я измеряю ее линейкой. А как может простой гражданин отличить – по поведению. У реплики (двойника, — ред.) очень резвая правая рука, а у «бункерного» она почти нерабочая, – заметил психолог.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: