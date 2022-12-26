«Бункерный», «банкетный» или «говорун»: эксперт рассказал, как отличать двойников путина

Об этом рассказал психолог Дмитрий Попов, посоветовав, как отличить псевдопутиных от оригинала.
По его наблюдениям «бункерный» путин появляется очень редко и в последний раз его видели, когда министр обороны сергей шойгу докладывал о Мариуполе. Собственно, тогда путин 12 минут держался рукой за стол.
Путина-«говоруна» выпустили на форум в Санкт-Петербурге, когда нужно было много говорить. А вот «банкетного» всегда отправляют на мероприятия, где нужно пить и говорить тосты.
Есть геометрическая разница в лицах всех трех. Я измеряю ее линейкой. А как может простой гражданин отличить – по поведению. У реплики (двойника, — ред.) очень резвая правая рука, а у «бункерного» она почти нерабочая, – заметил психолог.
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