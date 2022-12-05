Будут судить: на Днепропетровщине мужчины пилили деревья без разрешительных документов

В пятницу, 2 декабря, правоохранители в лесополосе вблизи города Каменское увидели неизвестных лиц, которые выпиливали деревья.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Инспекторы подошли к гражданам, чтобы проверить их. Каких-либо разрешительных документов на занятие данной деятельностью мужчины предоставить не смогли.
По данным правоохранителей, в действиях лиц усматриваются признаки уголовного преступления по ст. 246 (Незаконная порубка леса) УКУ. Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу.
Напомним, ранее мы писали, что на Победе в посадке возле реки люди пилят деревья, чтобы топить.
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области в 12.47 объявили воздушную тревогу.
В Днепропетровской области с 19 ноября ищут двух несовершеннолетних школьников.
Сегодня, 5 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.
В воскресенье, 4 декабря, в 17:25 на линию «101» сообщили,…
В Днепре есть масса кинотеатров, но расположены они все преимущественно в торговых центрах. В начале прошлого века в городе насчитывалось несколько зданий, специально приспособленных для показа фильмов, но до наших дней они не «дожили». А вот помещение, где впервые в…
В Днепре спасли школьника из Бахмута, которого ранили обломки ракеты.
Во Львове днепрянин устроил стрельбу.
В домах жителей Днепра во время отключений электроэнергии может пропадать и отопление. Как не замерзнуть пока нет света и при этом использовать подручные средства для обогрева – разбирались журналисты dnepr.info.
ГСЧС подтвердили гибель двух человек в квартире на Донецком шоссе.
У Дніпрі в тубдиспансері на вулиці Бехтерєва знайшли тіло обгорілого чоловіка.
В Днепре и области в 12.47 объявили воздушную тревогу.
В Днепропетровской области с 19 ноября ищут двух несовершеннолетних школьников.
Из-за отключений электричества в Днепре свет в домах жителей может пропасть в любое время. Многие стараются не пользоваться лифтом, поскольку пока вы добираетесь на нужный этаж в доме как раз может пропасть свет. Но тем, кто живет на последних этажах…
В Днепре задержали мужчину, поймавшего диких фазанов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!