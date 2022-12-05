Будут судить: на Днепропетровщине мужчины пилили деревья без разрешительных документов

Следует помнить, что за вырубку деревьев без разрешения можно понести наказание – от штрафа до лишения свободы.

В пятницу, 2 декабря, правоохранители в лесополосе вблизи города Каменское увидели неизвестных лиц, которые выпиливали деревья.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инспекторы подошли к гражданам, чтобы проверить их. Каких-либо разрешительных документов на занятие данной деятельностью мужчины предоставить не смогли.

По данным правоохранителей, в действиях лиц усматриваются признаки уголовного преступления по ст. 246 (Незаконная порубка леса) УКУ. Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее мы писали, что на Победе в посадке возле реки люди пилят деревья, чтобы топить.

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