Будут ли выключать в Днепре и области свет 31 июля

В Днепре и области 31 июля не планируют применять почасовые графики отключения света. В Укрэнерго сообщили, что и завтра ограничений не будет. Впрочем, людей призывали использовать мощные электроприборы днем, с 11:00 до 15:00.
«Друзья, у нас невероятная новость! Уже второй день Укрэнерго не дает команды на отключение, а это значит, что завтра, 31 июля, свет будет!
Это действительно отличная новость, которая дарит надежду и радость. Продолжайте пользоваться электричеством разумно, чтобы мы могли наслаждаться в эти дни еще дольше», — подтвердили информацию в ДТЭК «Днепровские электросети».
В то же время в Днепре не повезет одному дому. Завтра, 31 июля, будут проводить плановые ремонтные работы по адресу улица Рабочая, 71. Жители этой многоэтажки будут без электроэнергии некоторое время.
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