Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Будут ли сегодня в Днепре выключать свет

Сегодня 10:20
просмотров

Важно!

Новости Днепра про Будут ли сегодня в Днепре выключать свет

На понедельник, 6 февраля, НЭК «Укрэнерго» предоставила ограничение потребления для Днепропетровской области только на период с 06:00 до 24:00. Поэтому в это время свет будут выключать согласно стабилизационным графикам. Найти их можно здесь.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Если вас обслуживаете ЦЭК, проверяйте вероятные отключения света здесь.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!

Верим в победу!

Читайте также:

Новости Днепра про Будут ли сегодня в Днепре выключать светУкраїнська Новости Днепра про Будут ли сегодня в Днепре выключать светРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Вчера 19:37
    Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области

    Вечная слава!

    На Днепропетровщине мужчина хранил у себя дома противотанковый гранатомет и марихуану
    Новости Днепра
    Вчера 17:21
    На Днепропетровщине мужчина хранил у себя дома противотанковый гранатомет и марихуану

    В Криворожском районе 35-летний мужчина хранил дома оружие и наркотики.

    Движение затруднено: в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota
    Новости Днепра
    Вчера 16:37
    Движение затруднено: в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota

    Сегодня, 5 февраля, вблизи жилмассива Приднепровск произошла авария.

    В Кривом Роге пожар убил двух пенсионеров
    Новости Днепра
    Вчера 15:53
    В Кривом Роге пожар убил двух пенсионеров

    Сегодня, 5 февраля, в 06:07 на линию «101» сообщили о…

    Последние новости

    Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях
    Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

    В Турции и Сирии сотни человек погибли в результате мощного землетрясения.

    Сегодня 10:23
    просмотров
    Японский город Осака передает спецтехнику для нужд Днепра
    Японский город Осака передает спецтехнику для нужд Днепра

    В Украину приедут кареты скорой, пожарный автомобиль и грузовики.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине произошло два пожара: что с людьми
    На Днепропетровщине произошло два пожара: что с людьми

    На утро 6 января пожарные сообщили о 2 чрезвычайных ситуациях на Днепропетровщине.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Россия в Украине потеряла уже более 132 тысяч солдат, — Генштаб
    Россия в Украине потеряла уже более 132 тысяч солдат, — Генштаб

    По данным на утро понедельника, 6 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Ночью враг снова обстреливал Никопольщину: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Ночью враг снова обстреливал Никопольщину: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Российская армия не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре сегодня будут работать 37 троллейбусов и 50 трамваев: маршруты
    В Днепре сегодня будут работать 37 троллейбусов и 50 трамваев: маршруты

    6 февраля 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчан
    «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчан

    Коллектив «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял двух защитников Украины, мобилизованных с этого предприятия.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Только за неделю днепряне обменяли более 88 000 LED-ламп по программе ЕС
    Только за неделю днепряне обменяли более 88 000 LED-ламп по программе ЕС

    Программа стартовала в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным
    Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным

    Зонт сегодня можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Штраф 3 468 грн за штуку: в Украине впервые вводят полный запрет на отлов щуки
    Штраф 3 468 грн за штуку: в Украине впервые вводят полный запрет на отлов щуки

    Запрет продлится полтора месяца.

    Вчера 20:00
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх