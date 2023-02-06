Будут ли сегодня в Днепре выключать свет

Важно!

На понедельник, 6 февраля, НЭК «Укрэнерго» предоставила ограничение потребления для Днепропетровской области только на период с 06:00 до 24:00. Поэтому в это время свет будут выключать согласно стабилизационным графикам. Найти их можно здесь.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Если вас обслуживаете ЦЭК, проверяйте вероятные отключения света здесь.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!

Верим в победу!

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