Будут ли отключать свет в Днепре 3 августа

Хорошие новости.

В Днепре в эту субботу, 3 августа, отключения не планируются. Свет будет все сутки.

При изменении ситуации – о мерах ограничения будет поставлено в известность дополнительно, — сообщили в Укрэнерго.

По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00

Заметим, что со вторника, 30 июля, в Украине не применяют почасовые графики отключения электроэнергии. Причина отмены ограничений – выход из ремонта атомных блоков и отсутствие аномальной жары.

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